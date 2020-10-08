DEAŞ'a operasyon: 19 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı
|08 Ekim 2020 01:45
|+Aa- Yazdır
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmalarda 19 şüphelinin yakalanması için bu gece yeni bir operasyon başlatıldı.
Güvenlik kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yeni bir çalışma başlattı.
Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul genelinde 15 ilçede Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gecenin erken saatlerinde başlatılan eş zamanlı operasyonda, an itibariyle DEAŞ'lı şüphelilerin kaldıkları adreslerde arama yapıldığı ve bazılarının gözaltına alındığı bildirildi.
Aralarında 'yabancı terörist savaşçı' (YTS) olarak nitelendirilen örgüt üyelerinin de olduğu haklarında yakalama kararı bulunan 19 şüphelinin, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları, bir kısmının söz konusu radikal örgüte yardım ve yataklık ettiği iddia ediliyor.
Gece başlatılan operasyonun, şu sıralar devam ettiği bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Mardin'de PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
07 Ekim 2020 22:41
|Teröristin sağ kolu Diyarbakır barosuna kayıtlı avukat çıktı
07 Ekim 2020 22:21
|FETÖ üyeliğinden aranan 2 kişi yakalandı
07 Ekim 2020 20:58
|TBMM'yi bombalayan pilot, inkara devam etti
07 Ekim 2020 18:55
|Karabük'te FETÖ'nün 'ev abisi' tutuklandı
07 Ekim 2020 17:37
|Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ'ye operasyon: 23 gözaltı
07 Ekim 2020 17:17
|10 günde 147 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
07 Ekim 2020 16:49
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
07 Ekim 2020 16:17
|Dikkat çekmemek için inşaatta çalışan DEAŞ üyelerine operasyon
07 Ekim 2020 15:18
|FETÖ operasyonunda bir muvazzaf subay gözaltına alındı
07 Ekim 2020 15:05