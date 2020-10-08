BM Güvenlik Konseyi, KKTC'nin 'kapalı Maraş' kararını görüşecek
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), cuma günü KKTC'nin kapalı Maraş'ın sahil şeridini halka açma kararını görüşecek.
|08 Ekim 2020 02:41
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), cuma günü KKTC'nin kapalı Maraş'ın sahil şeridini halka açma kararını görüşecek.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BMGK, cuma günü KKTC'nin kapalı Maraş kararını kapalı oturumda ele alacak.
Toplantının yerel saat ile 15.00'da yapılması bekleniyor.
Öte yandan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, söz konusu karardan endişe duyulduğunu belirterek, "Ada'da gerginliği artıracak, diyalog ve müzakerelerin başarılı olmasına gölge düşürecek tek taraflı eylemlerden kaçınılması'' çağrısı yapmıştı.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise BM'nin ilgili Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda kapalı Maraş konusundaki pozisyonunun değişmediğini söylemişti.
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