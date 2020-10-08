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Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyelikleri için yapılan seçime dair karar yayımlandı

Kişisel Verileri Koruma Kuruluna 3 üyenin seçilmesine dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
 08 Ekim 2020 02:51
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Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyelikleri için yapılan seçime dair karar yayımlandı

Kararda, Genel Kurulun 6 Ekim tarihli 2'nci birleşiminde yapılan seçim sonucunda, AK Parti'den Ayşenur Kurtoğlu, CHP'den Tamer Aksoy ve HDP'den Bayram Arslan'ın Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine seçildiği yer aldı.
Anadolu Ajansı
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