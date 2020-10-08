Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyelikleri için yapılan seçime dair karar yayımlandı
Kişisel Verileri Koruma Kuruluna 3 üyenin seçilmesine dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
|08 Ekim 2020 02:51
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