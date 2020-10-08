Almanya-Türkiye maçında Türk asıllı oyuncu milli marşı okumadı
Almanya ile Türkiye arasında oynanan hazırlık maçının başında okunan milli marşlar esnasında dikkat çeken bir olay yaşandı.
|08 Ekim 2020 06:10
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A Milli Futbol Takımımız, Almanya ile Köln'de hazırlık maçına çıktı. Bu mücadele öncesinde okunan milli marşlar esnasında bir isim dikkatlerden kaçmadı.
Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, mücadele öncesindeki milli marş seremonisinde Almanya milli marşını okumadı.
Önceki senelerde Türk Milli Takımı'ndan da teklif alan ancak son anda Almanya'yı tercih eden Emre Can'ın bu tutumu sosyal medyada da ilgi gördü.
Futbol kariyerine Borussia Dortmund'da devam eden Emre Can, Almanya Milli Takımı'nın önemli oyuncuları arasında gösteriliyor.
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