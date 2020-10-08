Teşvikler yeni verilere göre revize edilecek
İl ve ilçe bazlı teşvik sisteminde yeniliğe gidiliyor. Önümüzdeki dönemde bölgesel teşvikler için yol gösterici olan Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE), güncel verilerle yeniden hazırlanarak il ve ilçe bazlı teşvik sistemi buna göre revize edilecek
|08 Ekim 2020 06:40
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2014 verileri kullanılarak 2017'de hazırlanan ve 2019'da yayımlanan illerin ve ilçelerin SEGE-2017 çalışması esas alınarak Yatırım Teşvik Sistemi revize edilmişti.
2017 yılı SEGE çalışmasında il bazında; nüfus yoğunluğu, okuryazar kadın oranı, ortalama günlük kazanç, YGS ortalama başarı puanı, işsizlik oranı, iş gücüne katılma oranı, net göç hızı, şehirleşme oranı, kişi başına düşen ihracat tutarı, bin kişiye düşen özel otomobil sayısı gibi birçok değişken dikkate alınmıştı.
Osman Çobanoğlu
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