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Maraş'ta beklenen gün geldi

KKTC'de 46 yıldır kapalı duran Maraş 15 yıllık çalışmanın sonunda bugün açılıyor. Binlerce kütük defteri ve dosya ile 13 milyon belge incelendi. Maraş'ın tapusunun 3 Osmanlı vakfına ait olduğu belgelendi ve hak sahipleri belirlendi. Açılış öncesi dün yeni kapı ve kontrol noktası yapılmaya başlandı. Gazimağusa Belediyesi de temizlik yaptı.
 08 Ekim 2020 06:50
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Maraş'ta beklenen gün geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tarihi bir gün yaşanıyor. 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi 15 yıllık bir çalışmanın sonunda bu sabah itibarıyla halkın kullanımına açılıyor. KKTC ve Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalar kapsamında binlerce kütük defteri ve dosya ile 13 milyon belge incelenerek Maraş'ın tapusunun üç Osmanlı Vakfı'na ait olduğu belgelendi. Daha sonra yürütülen hukuki çalışmalar neticesinde hak sahipleri belirlendi. Envanter çalışmaları 1 yıl kadar kısa bir sürede tamamlandı.

KARAR COŞKUYLA KARŞILANDI

Kıbrıs Türk halkı Maraş'ın açılması kararını büyük bir coşkuyla karşıladı. Başbakan Ersin Tatar'ı Türkiye dönüşünde büyük bir kalabalık karşıladı. Dün ise Maraş'a giriş için yeni bir kapı ve kontrol noktası yapılmaya başlandı. Gazimağusa Belediye ekipleri temizlik çalışmaları yaptı. İş makinaları ise asfaltlama çalışmalarına başladı.

BARIŞ HAREKATINDAN SONRA KAPANDI

Gazimağusa'da bulunan ve Kıbrıs'ın en ünlü bölgesi olan Maraş, Barış Harekatından hemen sonra kapatıldı. 1974 öncesi Akdeniz'in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından denetlenen ve Kıbrıs adasını ikiye ayıran "Yeşil Hat" tampon bölgesinde bulunuyor. Üç Osmanlı vakfına ait olan Maraş bölgesinin tapuları ise KKTC Vakıflar İdaresi'nde bulunuyor. Maraş, Lala Mustafa Paşa Vakfı, Abdullah Paşa Vakfı ve Bilal Ağa Vakıflarına ait. 1990'larda rastgele bir binada Maraş'ın kütükleri bulundu. Bu belgeleri Rumlar kaçırmak istedi ama yakalandılar. Tüm bu belgeler mahkeme sunuldu ve vakıf malı olduğuna karar verildi. Envanter çalışmaları bu tapular üzerinden gerçekleştirildi.

Talha Menteş
Yeni Şafak
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