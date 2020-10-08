AK Parti nabız yokluyor: 'Kontenjandan vekil' olur mu?

AK Parti'nin seçim ve siyasi partiler mevzuatında yapılacak değişiklikler konusunda kurduğu komisyon çalışmalarını tamamladı. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin milletvekilli transferlerinin engellenmesine yönelik teklifi başta olmak üzere, seçim barajının düşürülmesi ve seçim çevresi sayısının artırılmasına yönelik başlıkların bulunduğu değişikliklere ilişkin rapor kısa süre içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında kurulan komisyon, geçtiğimiz günlerde hazırlanacak raporla ilgili son bir toplantı yaptı. Raporda, yüzde 10'luk seçim barajının düşürülmesine ilişkin yüzde 5, yüzde 7 ve sıfır baraj olmak üzere üç ayrı alternatif yer aldı. Erdoğan'a yapılacak sunumda daraltılmış bölge konusunda ise Türkiye'deki her seçim çevresinin 5, 6 veya 7 milletvekillinden oluşmasına yönelik yine üç ayrı alternatif yer alacak. Bu konuda ikinci bir teklif ise daraltılmış bölge yerine Türkiye'deki seçim çevrelerinin sayısının artırılması olacak. Buna göre, şu anda en fazla 18 milletvekilinden oluşan her seçim çevresinin 10 milletvekillinden oluşması teklif ediliyor.

'VIP MİLLETVEKİLLİĞİ'

Komisyonda, Türkiye Milletvekilliği olarak adlandırılan ve geçmişte de birçok kez tartışmaya açılan sistemi de görüştü. Sistemin anayasa değişikliğini gerektirdiği belirtilirken bazı parti yöneticileri 'kontenjan milletvekilliği' sisteminin bir anlamda 'VIP milletvekilliği' anlamına geleceği, bu durumun partilerin iç işleyişlerinde sıkıntıya yol açabileceği görüşünü dile getirdi.

PARTİLER UZLAŞMALI

AK Parti kaynakları, 'Türkiye milletvekilliği' veya 'Kontenjan milletvekilliği' sisteminin hazırladıkları pakette yer almayacağını, ancak partiler arasında bir uzlaşma çıkması durumunda gündeme gelebileceğini kaydetti. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş "Pratik olarak farklı partilerin Meclis'e girmesini sağlayacak imkanlar var. Bir zamanlar çok konuşuldu, Türkiye milletvekilliği gibi bir konu gündeme getirilir. Diyelim 600 milletvekilinden 100'ü buna ayrılır, her parti aldığı oy oranında Parlamento'da ilave milletvekili koyabilir" demişti.

YÜCEL KAYAOĞLU