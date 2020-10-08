1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti nabız yokluyor: 'Kontenjandan vekil' olur mu?

Bazı parti yöneticileri, Türkiye milletvekilliği için 100 kontenjan ayrılması teklifine "Bunun karşılığı VIP vekillik olur. Sıkıntıya yol açar" görüşünü savundu.
 08 Ekim 2020 07:20
+Aa- Yazdır
AK Parti nabız yokluyor: 'Kontenjandan vekil' olur mu?

AK Parti'nin seçim ve siyasi partiler mevzuatında yapılacak değişiklikler konusunda kurduğu komisyon çalışmalarını tamamladı. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin milletvekilli transferlerinin engellenmesine yönelik teklifi başta olmak üzere, seçim barajının düşürülmesi ve seçim çevresi sayısının artırılmasına yönelik başlıkların bulunduğu değişikliklere ilişkin rapor kısa süre içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında kurulan komisyon, geçtiğimiz günlerde hazırlanacak raporla ilgili son bir toplantı yaptı. Raporda, yüzde 10'luk seçim barajının düşürülmesine ilişkin yüzde 5, yüzde 7 ve sıfır baraj olmak üzere üç ayrı alternatif yer aldı. Erdoğan'a yapılacak sunumda daraltılmış bölge konusunda ise Türkiye'deki her seçim çevresinin 5, 6 veya 7 milletvekillinden oluşmasına yönelik yine üç ayrı alternatif yer alacak. Bu konuda ikinci bir teklif ise daraltılmış bölge yerine Türkiye'deki seçim çevrelerinin sayısının artırılması olacak. Buna göre, şu anda en fazla 18 milletvekilinden oluşan her seçim çevresinin 10 milletvekillinden oluşması teklif ediliyor.

'VIP MİLLETVEKİLLİĞİ'

Komisyonda, Türkiye Milletvekilliği olarak adlandırılan ve geçmişte de birçok kez tartışmaya açılan sistemi de görüştü. Sistemin anayasa değişikliğini gerektirdiği belirtilirken bazı parti yöneticileri 'kontenjan milletvekilliği' sisteminin bir anlamda 'VIP milletvekilliği' anlamına geleceği, bu durumun partilerin iç işleyişlerinde sıkıntıya yol açabileceği görüşünü dile getirdi.

PARTİLER UZLAŞMALI

AK Parti kaynakları, 'Türkiye milletvekilliği' veya 'Kontenjan milletvekilliği' sisteminin hazırladıkları pakette yer almayacağını, ancak partiler arasında bir uzlaşma çıkması durumunda gündeme gelebileceğini kaydetti. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş "Pratik olarak farklı partilerin Meclis'e girmesini sağlayacak imkanlar var. Bir zamanlar çok konuşuldu, Türkiye milletvekilliği gibi bir konu gündeme getirilir. Diyelim 600 milletvekilinden 100'ü buna ayrılır, her parti aldığı oy oranında Parlamento'da ilave milletvekili koyabilir" demişti.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sinop'a intikal etti: S-400'ler testlere başlıyor
08 Ekim 2020 07:39		 Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyelikleri için yapılan seçime dair karar yayımlandı
08 Ekim 2020 02:51
BM Güvenlik Konseyi, KKTC'nin 'kapalı Maraş' kararını görüşecek
08 Ekim 2020 02:41		 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak'ta
08 Ekim 2020 01:21
Bakan Koca'dan, Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci ile ilgili iddialara yanıt
08 Ekim 2020 00:44		 8 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
08 Ekim 2020 00:03
Afgan uyruklu kişinin tedavi edilmediği iddiasına yalanlama
07 Ekim 2020 23:14		 Hobi bahçelerinin kaldırılması teklifi TBMM'de görüşülüyor
07 Ekim 2020 22:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
07 Ekim 2020 22:50		 S-400'leri taşıyan ikinci konvoy Samsun'dan geçti
07 Ekim 2020 22:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:05 - İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı08:03 - Evinde otururken ayağından vuruldu, kurşunun nereden geldiği bilinmiyor08:01 - Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef aldı, ölü ve yaralılar var07:45 - Ankara Büyükşehir'e 700 milyonluk kredi kullanım yetkisi verildi07:39 - Sinop'a intikal etti: S-400'ler testlere başlıyor07:28 - George Floyd'u öldüren polis tahliye edildi
07:20 - AK Parti nabız yokluyor: 'Kontenjandan vekil' olur mu?07:05 - Yeni normalin yeni problemi: Sınıfta maske şart mı?06:50 - Maraş'ta beklenen gün geldi06:40 - Teşvikler yeni verilere göre revize edilecek06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:10 - Almanya-Türkiye maçında Türk asıllı oyuncu milli marşı okumadı
02:51 - Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyelikleri için yapılan seçime dair karar yayımlandı02:41 - BM Güvenlik Konseyi, KKTC'nin 'kapalı Maraş' kararını görüşecek01:45 - DEAŞ'a operasyon: 19 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı01:23 - İstanbul'da 142 bin 4 kişiye GBT sorgulaması yapıldı01:21 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak'ta
00:44 - Bakan Koca'dan, Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci ile ilgili iddialara yanıt
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay İDDK'dan 'polis memuru naklen geçemez' kararı
Trump'ın 'Covid-19, gripten daha az ölümcül' mesajını Facebook sildi
Bakan Koca'dan, Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci ile ilgili iddialara yanıt
İstanbul'da, kapalı otoparkların %95'i doldu
AK Parti nabız yokluyor: 'Kontenjandan vekil' olur mu?
Almanya-Türkiye maçında Türk asıllı oyuncu milli marşı okumadı
Yeni normalin yeni problemi: Sınıfta maske şart mı?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak'ta
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Maraş'ta beklenen gün geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Minos Patlaması 1
indirim günlerinde market önündeki kalabalık 3
ne olacak şimdi 1
meri 2
vergi levhası 2
Bidenden Ayasofya hakkında küstah çıkışı 2
Piroklastik akıntı 1
önce hapse atıp,sonra ona suç uydurmak 2
ratatuy 1
Yatırım Teşvik Belgesi 1
SON İLANLAR
Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli 1 sekreter alacak
Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli 2 sekreter alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli 5100 personel alacak
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli 102 personel alacak
Manisa Besot Geçici 35 İşçi Alacak
Karaman Güneyyurt İkizin Turizm Geçici 14 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam