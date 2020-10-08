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George Floyd'u öldüren polis tahliye edildi

ABD'de George Floyd'u gözaltına alırken diziyle boğazına bastıran ve Floyd'un nefessiz kalarak hayatını kaybetmesine neden olan polis memuru Derek Chauvin'in kefaretle serbest bırakıldığı duyuruldu
 08 Ekim 2020 07:28
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George Floyd'u öldüren polis tahliye edildi

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, siyahi George Floyd adlı kişiyi gözaltına aldığı sırada boğazına diziyle bastıran ve Floyd'un yaşamını yitirmesine neden olan polis memuru Derek Chauvin'in (44) kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi. İkinci dereceden cinayetle suçlanan Chauvin, Oak Park Heights'ta bulunan maksimum güvenlikli bir hapishanede kalıyordu.

Chauvin'in kefaleti 1 milyon dolar olarak belirlendi ve şartlı kefaletle serbest bırakıldı. Eyalet mahkemesi kayıtlarına göre Chauvin için Allegheny Casualty tarafından garanti edilen tahvil yayınlandı.
DHA
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