Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef aldı, ölü ve yaralılar var
Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef aldı, ölü ve yaralılar var
|08 Ekim 2020 08:01
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Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonlar sürerek Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef aldı. Ölü ve yaralıların olduğu söylenildi.
Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan'a karşı yürüttüğü operasyonlar devam ediyor. Ermenistan sabah saatlerinde yine sivil yerleşim yerlerini hedef aldı.
Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerinde köylere Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından roket atıldı. Berde ve Ağcabadi köylerine de silahla ateş açıldı. Saldırılarda ölü ve yaralılar olduğu söylendi. Azerbaycan ordusunun olayla ilgili çalışmalara başladığı söylenildi.
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