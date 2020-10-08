1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Evinde otururken ayağından vuruldu, kurşunun nereden geldiği bilinmiyor

Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kişi evinde ayağından vuruldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, olayın nasıl olduğunu sorduğunda ise, giriş katta oturan yabancı uyruklu kişi, kurşunun nereden geldiğini bilmediğini söyledi.
 08 Ekim 2020 08:03
+Aa- Yazdır
Evinde otururken ayağından vuruldu, kurşunun nereden geldiği bilinmiyor

Olay saat 02:00 sıralarında Bülbül Mahallesi Boyacı Adem Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın giriş katında oturan ismi öğrenilemeyen Filistin uyruklu bir kişi iddiaya göre, evde oturduğu sırada ayağından vuruldu.

"KURŞUNUN NEREDEN GELDİĞİNİ ANLAMADIM"

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından vurulduğu öğrenilen yaralı, iddiaya göre polis ekiplerinin nasıl vuruldun şeklindeki sorusuna, "Evde oturuyordum. Kurşunun nereden geldiğini anlamadım" dediği öğrenildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kurşunun nereden geldiğini bulmak için çalışma başlattı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Eşine ısıtılmış bıçakla işkence yapan saldırgan aranıyor
08 Ekim 2020 10:00		 Üç Pitbull 11 yaşındaki çocuğu hastanelik etti
08 Ekim 2020 09:35
15 Köylünün kurşuna dizen terörist Cezaevinde öldü
08 Ekim 2020 09:20		 Meral Akşener'in basın danışmanı gözaltına alındı
08 Ekim 2020 09:18
Vekillerin maskeyle imtihanı... 'Kürsüde dayanılmıyor başkanım'
08 Ekim 2020 09:04		 Boşanma davasının arifesinde karısını öldürdü
08 Ekim 2020 08:40
Konya'daki şeker fabrikasında yangın çıktı
07 Ekim 2020 23:32		 Ceza olsun diye çocuğunu eve zincirlemişti! Karar verildi
07 Ekim 2020 23:22
Eşine günlerce işkence yapan şüpheli tutuklandı
07 Ekim 2020 18:50		 Yeşim Salkım'dan 'Sisi'ye' zorlama hapsi davası
07 Ekim 2020 18:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:09 - Borsa güne yükselişle başladı10:07 - '1 Ekim'den itibaren teröristlere 7 bin 400'ün üzerinde operasyon düzenlenecek'10:04 - İsteğe bağlı iştirakçilikte geçen süreler, ek göstergede dikkate alınır mı?10:00 - Eşine ısıtılmış bıçakla işkence yapan saldırgan aranıyor09:58 - KPSS lise için geç başvuru alınacak09:44 - Alo Fetva Hattı'na ilginç koronavirüs soruları
09:42 - Görevden alınan Rektörün dönemi usulsüzlüklerle dolu09:41 - Güne başlarken döviz fiyatları09:39 - Sakarya'da FETÖ operasyonu: 29 gözaltı kararı09:38 - Maskesiz şoföre 6 yıl istendi09:36 - Süper bulaştırıcılar için özel takip şart09:35 - Üç Pitbull 11 yaşındaki çocuğu hastanelik etti
09:31 - Erdoğan: Türkiye Doğu Akdeniz'de geri adım atmayacak09:30 - Yeni normalin yeni problemi: Sınıfta maske şart mı?09:22 - FETÖ imamı Erkan Karaarslan iş yapmadan fatura kesmiş09:20 - 15 Köylünün kurşuna dizen terörist Cezaevinde öldü09:18 - Meral Akşener'in basın danışmanı gözaltına alındı
09:12 - Naylon faturaya anında müdahale için Maliye'ye yeni yetkiler verildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Vatandaş hız limitinin aniden düşmesinden şikayetçi
AK Parti nabız yokluyor: 'Kontenjandan vekil' olur mu?
Danıştay İDDK'dan 'polis memuru naklen geçemez' kararı
Almanya-Türkiye maçında Türk asıllı oyuncu milli marşı okumadı
Görevden alınan Rektörün dönemi usulsüzlüklerle dolu
Boşanma davasının arifesinde karısını öldürdü
Yeni normalin yeni problemi: Sınıfta maske şart mı?
Trump'ın 'Covid-19, gripten daha az ölümcül' mesajını Facebook sildi
Bakan Koca'dan, Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci ile ilgili iddialara yanıt
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ravza 1
Bidenden Ayasofya hakkında küstah çıkışı 2
Yaz kızım 200 torba çimento 6
ekşi sözlük 1
mentörlük 2
Maraşın kıyılarının halkın kullanımına açılması 4
Meclis çay ocağında bir personelin Covid-19 çıkması 2
kevin mirallas 1
sayısal loto'da 28 çekilişte de 6 bilen çıkmaması 2
Minos Patlaması 1
SON İLANLAR
Karaman Sarıveliler SYDV Personel Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli 1 sekreter alacak
Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli 2 sekreter alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli 102 personel alacak
Manisa Besot Geçici 35 İşçi Alacak
Karaman Güneyyurt İkizin Turizm Geçici 14 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam