İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı
İstanbul'da radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüphelinin yakalandığı bildirildi
|08 Ekim 2020 08:05
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Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yeni bir çalışma başlatmış, yürütülen soruşturma kapsamında örgüte mensup aralarında 'yabancı terörist savaşçı' (YTS) olarak nitelendirilen 19 şüpheli için il genelindeki 15 ilçede geceyarısı operasyon düzenlenmişti.
DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları, bir kısmının söz konusu radikal örgüte yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen 19 şüpheliden 17'si yakalanarak gözaltına alındı.
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