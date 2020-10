Vatandaş hız limitinin aniden düşmesinden şikayetçi

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre: Trafik kurallarına uymayan sürücülerin kural ihlali yapmamaları, can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamaları için kurulan Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) trafiği an be an izliyor. Kurallara uymayan vatandaşları tespit eden EDS kameraları ihlal tespiti halinde ceza kesiyor.

Bu kapsamda Sinop'ta geçtiğimiz ay şehir içinde 50-55 kilometre hızla gitmesi gereken sürücünün EDS'ye 56 kilometre ile yakalanması üzerine 288 TL para cezası uygulandı. Cezaya itiraz eden sürücü, radar aracının kalibrasyonu kontrolü olsa dahi 1-2 km/sa hata payının olabileceğini belirterek mahkemeye başvurdu. Mahkeme de aradaki 1 km/sa hızın yol durumu ve hız göstergelerinde fark edilmeyecek kadar düşük bir değerde olduğunu belirterek cezayı iptal etti. Karayolları Trafik Kanunu'na göre, şehir içinde hız sınırının otomobiller için 50 km/sa + yüzde 10 tolerans şeklinde olması gerekiyor. Yani 50+5: 55 km/sa'e kadar ceza kesilmiyor. Her tarafta EDS olması ve hız ihlali gibi olur olmadık cezalardan bıkan vatandaşlar isyan ediyor. Vatandaşlar şehir içinde bölgeden bölgeye değişik hız limitleri olması, hız tabelalarının görünmemesi ve EDS'lerde sorun olması nedeniyle haksız cezalarla karşılaştıklarını öne sürüyor. Ulaşım uzmanları hız limitlerine dair Milliyet'e şunları söyledi.

'PARA KAZANMAK DEĞİL'

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı (İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Merkezi Müdürü): "Türkiye'de trafik kazalarında sürücü kaynaklı en fazla ölümlü kazaya hız ihlali sebep oluyor. Bu açıdan hız ihlalinin önlenmesi için gelişen teknolojide de elektronik denetim sistemlerinden yararlanmak için çok uğraştık. Bu yasanın amacı, insanların hata yapmasını önlemek ve caydırıcı olmasını sağlamak. Bundan devletin bir para kazanma amacı yok. Şehir içi trafik kontrolünde kullanılsın diye belediyelere de yüzde 25'lik bir pay veriliyor. Bu açıdan burdan bir kar etmek değil amaç, yollarda yasaya göre yapılacak hızlar uyulmasını sağlamak. Buna göre hızın hangi yolda ne olacağı belli. Bu hızlara verilen yüzde 10'luk bir tolerans var."

'İŞARETLEMELER GÜNCELLENMELİ'

Prof. Dr. Haluk Gerçek (İstanbul Teknik Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, ulaşım uzmanı): "Bazı noktalarda hız kısıtlama işaretlerinin doğru olmadığını düşünüyorum. Özellikle kullandığım arterlerde başıma geliyor. Hız limitlerini koyarken işaretlemeler bazı noktalarda çok anlamlı değil. Bu işaretlemelere ve hız limitlerine uyulması da sürücü açısından o kadar kolay değil. Bunların düzeltilmesi lazım. Hız limitinin 50 olduğu bir yerde yüzde 10'luk bir tolerans var. Yüzde 10'un üzerine çıktığınızda cezaya maruz kalıyorsunuz. Yüzde 10 limit gerekli marjı bırakıyor."

'ARA HIZLAR KONULABİLİR'

İsmail Yılmaz (Türkiye Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu Başkanı): "Karayolları Trafik Kanunu Yönetmeliği'ne göre şehir içinde araçlar için hız saatte 50 kilometre. İl ve İlçe Trafik Komisyonları yerin durumu ve trafik yoğunluğuna göre 60-70 kilometreye kadar çıkarabiliyor. Şehir içindeki sistemi de belediyeler yapıyor. Bazen sıkıntılar olmuyor mu oluyor. Belediyeler yolun durumu, yerleşim yerine yakınlığına göre uygulanabilir birşey yapmalı. Sonuçta sürücü 80 kilometre hız ile giderken 100-200 metre sonra onu uyaracak bir tabela yoksa ve hız aniden 50 km/sa düşerse zorlanabilir."

'YÜZDE 10 SOLLAMA TOLERANSI'

Mert İntepe (Yol emniyeti ve sürüş uzmanı): "Hız limitleri güzergahlara göre belirleniyor. Mesela, İstanbul'da şehir içinde hız limiti 50, ama sahil yolunda 70'e kadar çıkıyor. Kanunda 50 km hızla ile gittiğiniz bir yere aslında 51 ile de gitseniz ceza gelebilir. Yüzde 10'luk tolerans sadece sollama yapılacak yerlerde olur. O yüzden kanun tarafını bilmediğimiz gibi, uygulama tarafında da aksaklıklar yaşıyoruz. Eski trafik levhaları nedeniyle de 80 km hızda olan güzergahta bir anda 50 tabelası ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Hız limitleri, trafik levhaları yeniden yapılandırılmalı."