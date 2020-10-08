Öğretmenlerden 'ateş ölçer turnike'
|08 Ekim 2020 08:23
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Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre: Elektrik öğretmeni Gazi Saban'ın geliştirdiği güvenli geçiş turnikesi ile ateşi dijital ekrandaki ölçüm sonucu 38 derecenin üzerinde olan öğrenci, öğretmen ve veliler okula alınmayacak.Mucit öğretmenlerin geliştirdiği son cihaz "Güvenli Geçiş Sistemi (GGS)" olarak adlandırıldı.
Turnike sistemiyle okuldaki yaklaşık bin öğrenci ve yüz öğretmenin yanı sıra ziyaretçi velilerin de sağlığı dikkate alındı.Okul girişine yerleştirilen turnikenin dijital ekranı gelen kişinin alnından temassız olarak ateşi ölçülüyor. 37-38 dereceden fazla vücut ateşi tespit edilirse, turnike açılmıyor. Ateş normal değerde çıkarsa ellerin haznenin içine sokulması istenirken her noktasına dezenfektan püskürtülmesi sağlanıyor. İki işlemden birini yapmayan kişi için turnike açılmazken en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi için uyarıda bulunuluyor.Güvenli Geçiş Sistemi turnikesinin mucidi Gazi Saban, "Geliştirdiğimiz bu sistem, her turnikede ve kayar kapılarda kullanılabilir. Sistem ekranları uzaktan da kontrol edilebiliyor. Kameralı modellerde vücut ısısı değerin üzerinde çıkanların fotoğrafları çekilebilir" dedi.
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