Akşener 'muhaliflerle' görüştü

Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre: 2. Olağan Kurultay'da Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere "oy verilmeyecekler" listesi gönderildiği iddialarıyla başlayan krizde, Genel Merkez devreye girdi. Akşener, tepkili milletvekilleriyle görüşme kararı aldı. Salı günü gerçekleştirilen İYİ Parti Grup Toplantısı'na katılmayan milletvekillerine haber gönderen Akşener, Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, İstanbul Milletvekilleri Ahmet Çelik ve Hayrettin Nuhoğlu ile görüştü. Akşener, söz konusu isimlerle baş başa görüşerek kanaatlerini dinledi, taleplerini notlar şeklinde aldı. Akşener'in, liste tartışması dolayısıyla tepkili olan milletvekilleriyle görüşmeye devam edeceği öğrenildi.

'Zarar verdi'

Görüşmeye ilişkin olarak Bahşi, "Düşüncelerimizi aktardık. Kendisi not aldı. Görüş alışverişinde bulunduk" dedi. Kulislere yansıyan bilgiye göre; Akşener, görüşmelerde Başkanlık Divanı'nın açıklanmasından önce muhaliflerin yayımladığı bildiriye tepki gösterdi. Liste krizinin partiye zarar verdiğini söyleyen vekiller, İYİ Parti'nin ülkenin umudu olduğunu, ancak yaşanan tartışmaların "partinin iktidar, Akşener'in de cumhurbaşkanlığı yolunda ilerlemesine engel olduğunu" savundu.