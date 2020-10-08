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Araç sahipleri battane, halı ve branda ile araçlarını korumaya aldı

İstanbul'da, araç sahipleri yağması beklenen doluya karşı araçlarını evlerinde bulunan halı, battaniye, branda ve dışarıdan aldıkları inşaat malzemeleri ile korumaya almaya çalıştı. Peki bu yöntemler araçları doludan korur mu? Doludan korunmak için nasıl önlemler alınmalı?
 08 Ekim 2020 08:28
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Perşembe ve Cuma günleri için il genelinde şiddetli yağış ve dolu uyarı yapılmasının ardından aracını dışarıda bırakma durumunda olan vatandaşlar önlem almaya başladı.

Araçlarını sokağa park etme durumunda kalan vatandaşlar, otomobillerini ellerindeki malzemeler ile korumaya çalıştı.

DOLU YAĞIŞINDAN ARAÇLAR NASIL KORUNMALI?

Araçlarını korumak için kapalı otopark bulamayanlar için farklı bütçelere hitap eden dolu örtüleri, brandalar ve çadırlarlar piyasada yer alıyor. Aracınızda taşıyacağınız böyle bir ürün koruma için en etkili yönlemlerden biri olacaktır.

Kapalı otopark imkanı olamayan araç sahipleri hava durumunu takip ederek ellerindeki imkanlarla kendi tedbirlerini alabilirler. Evlerde bulunan battaniye, yorgan, karton gibi eşyaları araçların üstüne örterek korumak fayda sağlayacaktır. Elbette burada yağan dolunun miktarı ve büyüklüğü de önemli.

İnşaat malzemesi satan yerlerde çok kolay bulunabilecek izolasyon malzemeleri veya kartonlar aracın üstüne örtülen battaniye ve halı gibi eşyaların altına koyulduğunda daha büyük dolu parçaları için daha etkili bir koruma sağlayacaktır.

Dolu ile gelecek rüzgarla birlkte araçların üstündeki malzemelerin uçmaması için üzerine ağır malzemeler koymak yerine bağlamak güvenlik açısından daha faydalı. Esecek sert bir rüzgarla uçacak battaniye ve hali gibi malzemelerin üzerindeki ağırlıklar hem sizin aracınıza hem çevredeki diğer araçlara zarar verebilir. Serecek malzemeleriniz sadece saracın tavanını kapatacak şekildeyse camlara sıkıştırmak da iyi bir çözüm olacaktır.

Aracınızı park ederken seçeceğiniz yerlerde doludan korunmak için önemli. Açık alanlar yerine ara sokaklara park etmek dolu parçalarının hızının kesilmesi açısından daha güvenli olacaktır.

Dolunun hızını kesmek için araçların ağaç altına bırakılması yıldırım ve şimşek gibi veya kırılan ağaç dallarının araca zarar vermesi gibi başka sorunlara neden olabilir.

Doluya hareket halinde yakalanma ihtimaliniz varsa battaniye gibi malzemelerden aracınızda taşımanızın faydası olacaktır. Eğer kapalı alan girme gibi bir imkanınız ve yanınıda serecek başka malzemeniz yoksa en iyi yöntem araç içindeki paspaslar olacaktır. Bu sayede aracın büyük bir kısmını zarardan korumuş olursunuz.

Memurlar.Net
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