6 milyon konuta yalıtım lazım

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre: Kış mevsimi yaklaşırken, Türkiye'de binalardaki enerji harcamaları da artıyor. Yalıtımsız binalarda enerji adeta buhar olup uçuyor! Enerji Verimliliği Derneği verilerine göre, 10 milyona yakın bina stokunun yüzde 87'si konut nitelikli iken, enerjinin yüzde 35'i binalarda tüketiliyor. Binalarda harcanan enerjinin çok büyük bir kısmı ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılıyor. Isı kayıplarının yüzde 40'ının dış duvarlardan, yüzde 30'unun pencerelerden, yüzde 17'sinin kapı ve hava girişlerinden, yüzde 7'sinin çatıdan ve yüzde 6'sının alt kat döşemelerinden kaynaklandığı biliniyor. Türkiye'de tüketim, Avrupa ülkelerinin 3 ila 5 katına kadar olabiliyor. Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Ali İhsan Sılkım, "6 milyon binaya yalıtım yapılması gerekiyor. Bu konutların yalıtımının tamamlanması durumunda yıllık 3 milyar metreküp doğal gaz tasarrufu, yani 1 milyar dolarlık gaz ithalatının azaltımı sağlanabilir" dedi.

'Teşvik edilmeli'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eski müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, doğru yalıtımı olmayan binaların enerji tüketimi yanı sıra, iklim değişikliğini hızlandıran ve çevreyi kirleten gazların salınımını da artırdığına dikkat çekti. Özellikle pandemi döneminden hareketle İngiltere örneğini veren Öztürk, şunları söyledi:

"İngiltere; evlerin, ofislerin, okul gibi binaların enerji verimli hale getirilmesi için harcanacak tutarın yarısını devlet veriyor. Hibe ediyor. Bunu teşvik ederken, aynı zamanda pandemi sürecinde daralan iş alanını da genişletmeyi amaçlıyor. Bir taşla üç kuş vuracak; sera gazı salınımını azaltacak, şehirden enerji yoğunluğunu düşürecek ve yeni istihdam alanları oluşturacak. Biz de yol haritamızı buna göre belirlemeliyiz. Doğru yalıtım ve enerji verimli binalar, tasarruf ettirirken çevre ve insan sağlığını da korur. Tıpkı kamu bankalarının konut kredisi uygulaması gibi bir sistemle de teşvik edilebilir."

'Toplama' malzemeyle olmaz

Bina statiği açısından yalıtımın 'risk oluşturup oluşturmadığı konusunda Baumit Satış ve Pazarlama Direktörü Erdil Dinçer, "Tüm malzemelerin birbirleri ile uyumlu olması ve yalıtımın doğru bir uygulamacı tarafından yapılması gerekiyor. Parça parça başka firmalardan alınmış malzemelerle doğru sonuç alınamayacaktır. ETAG gibi global standartlara uygun sistemlere güvenilmeli. Bu uygulamalarda yapının taşıyıcı unsurlarına zarar verilmez" dedi.



'Seferberlik başlatılmalı'

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Gökçe, "Yeni yapılan bir binada ısı yalıtımının maliyeti, toplam maliyetin yüzde 1 ila 3'ü kadardır. 100 metrekarelik bir konut için 7 bin - 8 bin 500 lira arasında değişiyor. Uygulamalar kendini 2 ila 5 sene içerisinde amorti edebilir. Bir an önce KDV iadesi içeren kampanyanın hayata geçirilerek ülkemizde ısı yalıtımı seferberliği başlatılması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.