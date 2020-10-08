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Vekillerin maskeyle imtihanı... 'Kürsüde dayanılmıyor başkanım'

TBMM Genel Kurul görüşmelerinde, maske kullanımı milletvekillerine zor anlar yaşattı. Konuşmacılar başta olmak üzere milletvekillerini maske takma konusunda sıklıkla uyaran TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, maskesiz konuşma yapma isteği yönünde gelen serzenişlerin artması üzerine, "Maske konusunda pes ettim artık" çıkışında bulundu.
 08 Ekim 2020 09:04
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Vekillerin maskeyle imtihanı... 'Kürsüde dayanılmıyor başkanım'

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre:

Bilgiç dokuz saat süren oturum boyunca kendi maskesini ise hiç çıkarmadı. Genel Kurul'da yaşanan maske kullanım serzenişleri Meclis tutanaklarında şöyle yer aldı:

BAŞKAN SONUNDA PES ETTİ

- "Meral Danış Beştaş (HDP Grup Başkanvekili): Maskeyi açmamaya çalışacağım ama tıkanırsam açacağımı söyleyeyim çünkü nefes almakta zorlanıyorum.

- Süreyya Sadi Bilgiç (TBMM Başkanvekili): Değerli milletvekilleri, yani konuşma zorluğunu maskeyle beraber biliyorum ama hem kendimize hem de arkadaşlarımıza olan dikkatten dolayı lütfen konuşmacılar dahil hiç kimse maskesini çıkartmasın. Mustafa Bey, sizin yanınızda yok herhalde ama rica ediyorum, lütfen.

- Engin Altay (CHP Grup Başkanvekili): Başkanım, kürsüde olmaz. Sayın Başkanım, kürsüde bu mümkün değil.

- Beştaş: Kürsüde dayanılamıyor Başkanım.

- Altay: Sayın Başkan, bunun kürsüde takılması mümkün değil yani bunu...

- Lütfü Türkkan (İYİ Parti Grup Başkanvekili): Sayın Başkan, beş dakikalık konuşmalarda taksınlar, 20 dakikalık konuşmalarda çok zor olur fiziken maskeyle. Yani onu da dikkate almanızı söyleyeyim.

- Beştaş: Yani bir iki dakika olabilir ama 10 dakika, beş dakika biraz zorlar yani.

- Bilgiç: Gördüğünüz gibi Sayın Altay, burada da bir konsensüs yok. Bunun için bir özel oturum yaparız arkada.

- Bilgiç: Ben maske konusunda da pes ettim artık.

- Altay: Ben çıkarmadım Başkanım. Emir demiri keser."
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