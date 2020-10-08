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5 TL'lik palamuta 130 TL'lik lüks tarife

Balık mevsiminin başlamasıyla birlikte tezgahlar balıkla doldu. Bu yılın yıldızı ise palamut oldu. Denize açılan balıkçılar kasa kasa palamutlarla dönünce, palamutun hal fiyatı 5 TL'ye kadar geriledi.
 08 Ekim 2020 09:06
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5 TL'lik palamuta 130 TL'lik lüks tarife

Tezgahlarda 10-15 TL arasından alıcı bulan bir adet palamutun, lüks restoran ve otellerdeki fiyatı ise 130 TL'ye kadar çıkıyor.

1 aydan fazla süredir devam eden balık sezonunda tezgahların gözdesi palamut oldu. Denizler, geçen yıllarda olmadığı kadar palamut sundu balıkçılara.

Balık bol olunca da, fiyatlar bir hayli geriledi. Sezona, halde 15-20 TL'den başlayan palamut 5 TL'ye kadar gerildi. Fiyatların düşük seyretmesiyle vatandaş büyüklüklerine göre değişmekle birlikte bir adet palamutu 8 ile 15 TL arasında satın almaya başladı. Vatandaş cephesinde bu durum sevinçle karşılansa da, palamutun düşük fiyatlı olması lüks restoranlarda ve otellerde fiyatları aşağı indirmedi.

65 TL'DEN BAŞLIYOR

Hürriyet gazetesinden Burak Coşan'ın haberinde, lüks restoranlardan 5 yıldızlı otellere, mahalle balıkçılarından balık pazarına kadar fiyatlara yer verildi. Verilen hizmet, porsiyonların büyüklüğü ve giderler her mekan için farklılık gösterse de lüks restoranlardaki bir porsiyon palamutun fiyatı şaşırttı. Arnavutköy ve Anadolu Hisarı'nda hizmet veren iki lüks balık restoranının menülerinde yer alan palamutun fiyatı 80 TL ve 125 TL.

İstanbul'un birçok ilçesinde şubesi olan lüks balıkçının Cihangir'deki şubesinde ise bir porsiyon palamut için 65 TL, bir adet palamut için ise 120 TL fiyat isteniyor.

5 yıldızlı otellerde ise palamut için istenen ücret 65 ile 75 TL arasında değişiyor. Taksim'de hizmet veren bir otelde ise bir adet palamut için belirlenen fiyat 130 TL.
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