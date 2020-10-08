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Naylon faturaya anında müdahale için Maliye'ye yeni yetkiler verildi

Aylık gelirini düşürüp vergi kaçıran vatan hainleri için Maliye harekete geçti. Sahte faturalarla mücadalede Maliye'ye yeni yetkiler verildi.
 08 Ekim 2020 09:12
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Naylon faturaya anında müdahale için Maliye'ye yeni yetkiler verildi

Sahte faturayla devleti ve firmaları dolandıran riskli firmalara 'jet müdahale' geldi. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğe göre, sahte belge düzenlemek amacıyla firma kurduğu yönünde ciddi kuşkular oluşan riskli mükelleflere, inceleme raporları ve gerekli imzalar beklenmeden anında müdahale edilecek. Uygulamanın başarılı olması halinde, vergi kaçakçılığı yapan şebekeler kısa sürede yakalanabilecek.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre yeni düzenlemeyle birlikte artık sahte fiş ve fatura basmak için kurulduğuna ilişkin ciddi kuşkular beliren riskli firmalar, denetim raporları ve bürokratik işlemler beklenmeden vergi incelemesinin ardından mükellefiyetten çıkarılacak. Böylece bu firmalar yeni fiş ve fatura basamayacakları için devletin kaybı daha az olacak. Firmaların sahte belge basma riskinin olup olmadığı, firmaların ne zaman kurulduğu, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, çalışan sayısı, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği gibi unsurlar incelenerek ortaya çıkarılacak.

Cezası 5 yıl hapis

Riskli firmalar bu sürecin ardından incelenecek, tüm vergi borçlarını ödemesi istenecek, bastığı belgeler için en az 140 bin lira olmak üzere yüzde 10 teminat alınacak. İncelemede temiz çıkan firma teminatını alıp faaliyetine devam edecek. Kaçakçı olduğu anlaşılanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.
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