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Meral Akşener'in basın danışmanı gözaltına alındı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, 5 yıl önceki bir yazısı nedeniyle Giresun'da gözaltına alındı.
|08 Ekim 2020 09:18
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Yeniçağ yazarı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, 2015 yılında yazdığı bir yazı nedeniyle hakkında açılmış olan dava kapsamında bu gece gözaltına alındı.
Gözaltına alınmasını sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından duyuran İde, "2015'teki bir yazı. 2018'de açılmış dava. Ve Genel Başkan'ın programı için geldiğim Giresun'da, otelden gözaltı. Yer belli, yurt belli, ekrandan-gazeteden göz önündesiniz, ama aranıyorsunuz.. Olsun ! Polis de bizim, savcı da:) Ama hakikaten ayıp oluyor" ifadelerini kullandı.
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