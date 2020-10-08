15 Köylünün kurşuna dizen terörist Cezaevinde öldü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçe cezaevinde önceki gün ölen ve kesin ölüm nedenin belirlenmesi için cesedi İstanbul adli Tıp Kurumuna gönderilen Suriyeli Muhamed Emir İbrahim (57) adlı teröristle ilgili SABAH önemli bir ayrıntıya ulaştı.

SABAH'ın İstihbarat kaynaklarından ulaştığı bilgiye göre bir grup PKK'lı terörist Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı ve Yenidoğan köyleri arasında 4 Ağustos 1993 'de barikat kurarak yol kesti. Durdurdukları iki yolcu minibüsünde bulunan 28 kişiyi kurşuna dizen PKK'lı teröristlerin kurşunlarına hedef olan 15 köylü vatandaş hayatını kaybetti. Saldırıda 13 kişide ağır yaralandı.

Silah sesleri üzerine bölgeye gelen köylülerin ihbarıyla harekete geçen Güvenlik kuvvetleri o katliamı yapan teröristlerle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 6 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak, Suriyeli Muhamed Emir İbrahim adlı teröristte yaralı olarak ele geçirildi. Terörist 'in 1989 yılında Suriye'nin Afrin şehrinde kandile giderek PKK'ya katıldığı belirlendi.

ÖCALAN İÇİN 15 DEFA AÇLIK GREVİ YAPMIŞ

Ömür boyu hapse mahkum olarak 27 yıldır kaldığı cezaevinde başta terörist başı Abdullah Öcalan'ın Avrupa İnsan Hakları (AHİM)'nda 28 Eylül 2001'de görülecek davasına destek olmak üzere 15 ayrı tarihlerde açlık grevleri eylemi yapan azılı terörist Muhamed Emir İbrahim 'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp kurumu İstnbul Morg İhtisas Daire Başkanlığı'na gönderildi.

Sırrıberk Arslan