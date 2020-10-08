Erdoğan: Türkiye Doğu Akdeniz'de geri adım atmayacak
|08 Ekim 2020 09:31
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Katar gazetesine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Doğu Akdeniz'de asla geri adım atmayacak" dedi.
Erdoğan:"Doğu Akdeniz'de kararlılığımızı görenler ve ülkemize geri adım
attıramayacağını anlayanlar diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı"
Erdoğan: "ABD ile terörle mücadele, demokrasi, istikrarsızlık ve çatışmaların
sonlandırılması gibi başlıklarda çalışmaya devam edeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'da meşruiyet kazanacak, darbeciler kaybedecektir."
Erdoğan: "Türkiye, Suriye topraklarında asla kalıcı değildir. Kriz kalıcı
olarak çözüldüğünde bizim de Suriye'deki varlığımız sona erecektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kaos hesapları yapanlar dışında hiç kimse, Türkiye'nin
ve Türk askerinin Körfez'deki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye askeri varlığıyla sadece Katar'ın değil,
bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına hizmet etmektedir."
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