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Süper bulaştırıcılar için özel takip şart

Hastalıktan habersiz etrafta dolaşan "süper bulaştırıcılar", Kovid vakalarındaki artışın bir numaralı sorumlusu gösteriliyor. Prof. Dr. Eraksoy, "Bu kişilere özel takip programı uygulanmalı" dedi
 08 Ekim 2020 09:36
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Süper bulaştırıcılar için özel takip şart

Bilim insanları, koronavirüs vakalarının artışında bir numaralı suçlu olarak "süper bulaştırıcı" adını verdikleri belirtisiz vakaları gösteriyor. Süper bulaştırıcılar, Kovid-19 ile ilgili hiçbir belirti göstermiyor. Hasta olduklarından habersiz etrafta dolaşan süper bulaştırıcılar, en büyük tehlikeyi yaratıyor. Prof. Dr. Haluk Eraksoy'a göre, bu kişilere özel takip programı uygulanmalı.

Kovid-19'a enfekte bazı kişiler, enfekte olan diğer kişilerin büyük bir bölümüne kıyasla, daha çok insana bu virüsü bulaştırabiliyor. Bu kişiler "süper bulaştırıcı" olarak nitelendiriliyor. Semptomları henüz ortaya çıkmadığı için virüsü taşıdığından haberdar olmayan bu kişilerin kalabalık bir yerde bulunmaları, virüsün eş zamanlı olarak çok sayıda kişiye bulaşmasına yol açıyor.

KENDİLERİ DE BİLMİYOR

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, "Bu süper bulaştırıcılar kendilerinin süper bulaştırıcı olduklarının farkında değiller. Bu virüs neden onlarda belirti göstermiyor, henüz bilmiyoruz. Virüsü birçok kişiye normal bir bulaştırıcıdan daha fazla bulaştırabiliyorlar onu biliyoruz. Bunun birinci nedeni de kendilerinin bile bunun farkında olmayıp, toplum içinde çok fazla yer almaları. İç içe olmaları" diye konuştu.

HİZMET SEKTÖRÜ RİSKİ

Süper bulaştırıcıların, toplumdaki hastalık, kaza ve sağlıkla ilgili durumların dağılımını, görülme sıklıklarını ve bunları etkileyen belirteçleri inceleyen tıp bilimi dalı olan epidemiyoloji açısından incelenmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Eraksoy, şunları söyledi: "Bunlara özel takip programı uygulanmalı. Özellikle toplumla iç içe belirli meslek grubunda insanlar sık sık virüse karşı taranmalı. Bu meslek grupları kasiyerler, toplu taşıma aracı süren şoförler, hizmet sektöründe çalışanlar. Çünkü bu meslek grubunda çalışanlar süper bulaştırıcı olurlarsa bu tam bir felaket olur. Tarama programı uygulanırsa bu kişiler tespit edilir. Tarama programında pozitif çıkarlarsa, izole edilebilirler."

Gül Kireklo
Sabah
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