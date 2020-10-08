1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üç Pitbull 11 yaşındaki çocuğu hastanelik etti

Samsun'da Pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki kız çocuğu ölümden döndü.
 08 Ekim 2020 09:35
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Samsun'un Havza ilçesinin Memduhiye Mahallesi'nde iddiaya göre 11 yaşındaki Tuğba Kaplan ve arkadaşları oyun oynarken parkın yanındaki bahçede bulunan köpekleri sevmek istedi.

Evin bahçesinde bağlı olmadığı ileri sürülen üç Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Tuğba Kaplan, çevredekilerin yardımına koşması üzerine ölümden kurtuldu.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Kanlar içinde kalan kız çocuğu Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Samsun'daki hastanede tomografisi çekilip müdahalesi yapılan Tuğba Kaplan daha sonra yine ambulansla Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

SÜRÜKLEYEREK İÇERİ ÇEKTİ

Yaşadığı dehşeti anlatan Tuğba Kaplan, arkadaşları ile parka gittiğini, arkadaşının köpekleri sevmek için yanına gidip kapıyı açınca köpeklerin kendisini ısırmaya başladığını ve sürükleyerek içeri çektiğini söyledi.

''ŞEHRİN MERKEZİNDE BUNLARI BESLİYOR''

Tuğba Kaplan'ın babası Metin Kaplan ise, "Çocuklar parka gidiyorlar. Parka giderlerken kapıyı açıyorlar. Köpek gelip bunları ısırıyor. 3-4 tane, 5 tane Pitbull cinsi köpek. Şehrin merkezinde bunları besliyor. Yazık günah değil mi? Şikayetçiyim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Eşine ısıtılmış bıçakla işkence yapan saldırgan aranıyor
08 Ekim 2020 10:00		 15 Köylünün kurşuna dizen terörist Cezaevinde öldü
08 Ekim 2020 09:20
Meral Akşener'in basın danışmanı gözaltına alındı
08 Ekim 2020 09:18		 Vekillerin maskeyle imtihanı... 'Kürsüde dayanılmıyor başkanım'
08 Ekim 2020 09:04
Boşanma davasının arifesinde karısını öldürdü
08 Ekim 2020 08:40		 Evinde otururken ayağından vuruldu, kurşunun nereden geldiği bilinmiyor
08 Ekim 2020 08:03
Konya'daki şeker fabrikasında yangın çıktı
07 Ekim 2020 23:32		 Ceza olsun diye çocuğunu eve zincirlemişti! Karar verildi
07 Ekim 2020 23:22
Eşine günlerce işkence yapan şüpheli tutuklandı
07 Ekim 2020 18:50		 Yeşim Salkım'dan 'Sisi'ye' zorlama hapsi davası
07 Ekim 2020 18:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:12 - Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı10:09 - Borsa güne yükselişle başladı10:07 - 'Teröristlere 7 bin 400'ün üzerinde operasyon düzenlenecek'10:04 - İsteğe bağlı iştirakçilikte geçen süreler, ek göstergede dikkate alınır mı?10:00 - Eşine ısıtılmış bıçakla işkence yapan saldırgan aranıyor09:58 - KPSS lise için geç başvuru alınacak
09:44 - Alo Fetva Hattı'na ilginç koronavirüs soruları09:42 - Görevden alınan Rektörün dönemi usulsüzlüklerle dolu09:41 - Güne başlarken döviz fiyatları09:39 - Sakarya'da FETÖ operasyonu: 29 gözaltı kararı09:38 - Maskesiz şoföre 6 yıl istendi09:36 - Süper bulaştırıcılar için özel takip şart
09:35 - Üç Pitbull 11 yaşındaki çocuğu hastanelik etti09:31 - Erdoğan: Türkiye Doğu Akdeniz'de geri adım atmayacak09:30 - Yeni normalin yeni problemi: Sınıfta maske şart mı?09:22 - FETÖ imamı Erkan Karaarslan iş yapmadan fatura kesmiş09:20 - 15 Köylünün kurşuna dizen terörist Cezaevinde öldü
09:18 - Meral Akşener'in basın danışmanı gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Vatandaş hız limitinin aniden düşmesinden şikayetçi
AK Parti nabız yokluyor: 'Kontenjandan vekil' olur mu?
Danıştay İDDK'dan 'polis memuru naklen geçemez' kararı
Görevden alınan Rektörün dönemi usulsüzlüklerle dolu
Almanya-Türkiye maçında Türk asıllı oyuncu milli marşı okumadı
Boşanma davasının arifesinde karısını öldürdü
Yeni normalin yeni problemi: Sınıfta maske şart mı?
Trump'ın 'Covid-19, gripten daha az ölümcül' mesajını Facebook sildi
Bakan Koca'dan, Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci ile ilgili iddialara yanıt
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ratatuy 1
edin visca 1
uyanış büyük selçuklu 1
mantalite 1
yozgat'ta yürürken sigara içme yasağı 1
Kredibilite 1
kavlamak 1
telaşa düşmek 1
namı diğer 3
giuliano de paula 1
SON İLANLAR
Karaman Sarıveliler SYDV Personel Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli 1 sekreter alacak
Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli 2 sekreter alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli 102 personel alacak
Manisa Besot Geçici 35 İşçi Alacak
Karaman Güneyyurt İkizin Turizm Geçici 14 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam