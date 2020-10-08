Üç Pitbull 11 yaşındaki çocuğu hastanelik etti
|08 Ekim 2020 09:35
|+Aa- Yazdır
Samsun'un Havza ilçesinin Memduhiye Mahallesi'nde iddiaya göre 11 yaşındaki Tuğba Kaplan ve arkadaşları oyun oynarken parkın yanındaki bahçede bulunan köpekleri sevmek istedi.
Evin bahçesinde bağlı olmadığı ileri sürülen üç Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Tuğba Kaplan, çevredekilerin yardımına koşması üzerine ölümden kurtuldu.
KANLAR İÇİNDE KALDI
Kanlar içinde kalan kız çocuğu Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Samsun'daki hastanede tomografisi çekilip müdahalesi yapılan Tuğba Kaplan daha sonra yine ambulansla Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.
SÜRÜKLEYEREK İÇERİ ÇEKTİ
Yaşadığı dehşeti anlatan Tuğba Kaplan, arkadaşları ile parka gittiğini, arkadaşının köpekleri sevmek için yanına gidip kapıyı açınca köpeklerin kendisini ısırmaya başladığını ve sürükleyerek içeri çektiğini söyledi.
''ŞEHRİN MERKEZİNDE BUNLARI BESLİYOR''
Tuğba Kaplan'ın babası Metin Kaplan ise, "Çocuklar parka gidiyorlar. Parka giderlerken kapıyı açıyorlar. Köpek gelip bunları ısırıyor. 3-4 tane, 5 tane Pitbull cinsi köpek. Şehrin merkezinde bunları besliyor. Yazık günah değil mi? Şikayetçiyim" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Eşine ısıtılmış bıçakla işkence yapan saldırgan aranıyor
08 Ekim 2020 10:00
|15 Köylünün kurşuna dizen terörist Cezaevinde öldü
08 Ekim 2020 09:20
|Meral Akşener'in basın danışmanı gözaltına alındı
08 Ekim 2020 09:18
|Vekillerin maskeyle imtihanı... 'Kürsüde dayanılmıyor başkanım'
08 Ekim 2020 09:04
|Boşanma davasının arifesinde karısını öldürdü
08 Ekim 2020 08:40
|Evinde otururken ayağından vuruldu, kurşunun nereden geldiği bilinmiyor
08 Ekim 2020 08:03
|Konya'daki şeker fabrikasında yangın çıktı
07 Ekim 2020 23:32
|Ceza olsun diye çocuğunu eve zincirlemişti! Karar verildi
07 Ekim 2020 23:22
|Eşine günlerce işkence yapan şüpheli tutuklandı
07 Ekim 2020 18:50
|Yeşim Salkım'dan 'Sisi'ye' zorlama hapsi davası
07 Ekim 2020 18:45