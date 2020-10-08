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Maskesiz şoföre 6 yıl istendi

Maske takması için kendisini uyaran kadın yolcuyu darp eden, istediği durakta indirmeyen otobüs şoförü hakkında 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı
 08 Ekim 2020 09:38
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Maskesiz şoföre 6 yıl istendi

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: Dava dosyasına göre, 22 Haziran günü saat 16.00 sıralarında Tuğba Koçer isimli genç kadın, Mamak-Kızılay arasında görev yapan 297 hat numaralı özel halk otobüsüne bindi. Koçer, şoför Ali Osman T.'yi maske takmadığı gerekçesiyle uyardı. Ancak iddiaya göre otobüs şoförü Ali Osman T. "Yürü işine bak ablacım, ben bütün gün kimlerle uğraşıyorum" diyerek genç kadını tersledi. Koçer, maske takmamasının doğru olmadığını, herkesin sağlığını riske attığını belirterek, maske takması için ısrar etti. Ancak şoför Ali Osman T. bu talebi geri çevirdi.

ZORLA TELEFONUNU ALDI

Bunun üzerine Koçer, telefonunu çıkararak, "Fotoğrafınızı çekip şikayet edeceğim" dedi. Otobüs şoförü, genç kadının elindeki telefonu zorla aldı. Bu sırada ikili arasında arbede yaşandı. Genç kadın hafif şekilde yaralandı. Koçer, verdiği mücadelenin ardından telefonu almayı başardıktan sonra KADES uygulaması (Kadın Destek Uygulaması) kapsamında yardım talebinde bulundu. Koçer, kendisini arayan görevliye durumu anlattı. Görevli benzinlik durağında inmesini, polisin yanına geleceğini söyledi.

OTOBÜSTEN İNDİRMEDİ

Koçer ifadesinde "Şoför tahminen 6-7 durak boyu beni indirmedi ve polisin durdurmasıyla ben otobüsten indim" dedi. Otobüs şoförü Ali Osman T., hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama' suçlarından 6 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkemenin kabul ettiği iddianamede şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği tüm evrak kapsamından anlaşıldığı belirtildi. Şüpheli Ali Osman T. de ifadesinde, olay günü maskesinin elinde olduğunu, su içmek için maskesini çıkardığını iddia etti.
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