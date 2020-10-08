Sakarya'da FETÖ operasyonu: 29 gözaltı kararı
Sakarya merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 21'i yakalandı.
|08 Ekim 2020 09:39
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