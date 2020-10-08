Güne başlarken döviz fiyatları

15 KEZ UYARILAN, 7 CEZA ALAN PERSONEL BAŞKA BİRİME NAKLEDİLEMEZ Mİ? Danıştay Dairesi, 15 kez uyarılan, 7 ceza alan personel, disiplinsiz davranışlarına devam etmek suretiyle kendisine tevdi edilen iş ve işlemlerin gecikmesine hatta kamu zararına neden olduğu ve çalışma düzenini bozduğu dosya kapsamı ile sabit olan personelin açtığı davada, idare mahkemesinin kararını bozu ve bu personelin yerinin değiştirilebileceğine karar verdi