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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 08 Ekim 2020 09:41
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 7,8880 7,8890
Avro 9,2960 9,2970
Sterlin 10,1810 10,2320
ANKARA
ABD Doları 7,8580 7,9080
Avro 9,2550 9,3150
Sterlin 10,1200 10,3200
Anadolu Ajansı
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