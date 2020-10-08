KPSS lise için geç başvuru alınacak
ÖSYM, Ortaöğretim mezunlarının KPSS sınavına başvuru yapamayanlar için geç başvuru hakkı verdi.
|08 Ekim 2020 09:58
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
07 Ekim 2020 14:06
|ÖSYM, sınav başvurularında fotoğraf güncellemesini dijital ortama taşıdı
07 Ekim 2020 11:08
|YDUS başvuru kılavuzu yayımlandı
02 Ekim 2020 14:24
|DGS tercihleri için 'son gün' uyarısı
02 Ekim 2020 09:40
|KPSS ortaöğretim başvuruları için 'son gün' uyarısı
30 Eylül 2020 11:56
|KPSS-2020/11 tercih sonuçları açıklandı
29 Eylül 2020 10:34
|İcra müdür ve müdür yardımcılığı başvuru kılavuzu yayımlandı
29 Eylül 2020 10:12
|Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı
27 Eylül 2020 13:31
|ÖSYM'den YDS adaylarına saat uyarısı
26 Eylül 2020 14:00
|2020 DGS tercih kılavuzu yayımlandı
25 Eylül 2020 10:13