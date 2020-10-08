Eşine ısıtılmış bıçakla işkence yapan saldırgan aranıyor

Sancaktepe'de meydana gelen olayda, İddiaya göre, 2 çocuk annesi 23 yaşındaki E.A ile 28 yaşındaki eşi Mert Akın arasında çıkan tartışma çıktı.

Mert Akın, eşi E.A.'ya iki çocuğunun önünde ısıtılmış bıçak ile işkence yaptı. Mert Akın, ardından eşi E.A.'dan babasının evine gitmesini istedi. E.A'nın şikayeti üzerine polis ekipleri işkence yaptığı ileri sürülen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Vücudunda yanık izleri bulunan iki çocuk annesi E.A Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.

'Bıçağı ocağın üstünde ısıtıp, vücuduma bastırıp çekti'

İşkenceye uğradığını iddia eden E.A, "2 Ekim'i 3 Ekim'e bağlayan gece oldu. Eşimle aramızda çıkan bir tartışma ile başladı ilk önce. Yumruk ve tokat atarak başladı. Sonrasında gözü döndü hırsını alamadı ve daha farklı boyutlara taşıdı. Bir ekmek bıçağı ile bıçağı ocağın üstünde ısıtıp vücudumun birçok, çeşitli yerlerine sıcak bıçağı bastırıp geri çekti. Ve bunu bütün gece uyguladı. Sonrasında sabah olduğunda önce kendisi çıktı evden. Ardından ben çocukları alıp anneme gittim. Şikayetçiyim" dedi.