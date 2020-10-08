Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı
Eylül ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı.
|08 Ekim 2020 10:12
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin, bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını bildirdi.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Ekim ayı içerisinde SED hizmetinden yararlanan 128 bin çocuğumuz için 133,3 milyon lira ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz." ifadelerini kullandı.
Ödemelerin 8-15 Ekim'de hesaplara yatırılacağını belirten Selçuk, tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.
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