Atlı polisler göreve hazır
|08 Ekim 2020 10:22
|+Aa- Yazdır
İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde Atlı Polis Grup Amirliği kurulacak.
Bu kapsamda ekiplerin hazırlıkları devam ederken, "Nutuk", "Sancak", "Altay", "Canberk" ve "Van Persie" isimli eğitimli atlar Osmangazi ilçesinde kendileri için özel hazırlanan alana getirildi.
Burada eğitimleri devam eden atların, binici polislerle uyum çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda zaman zaman görev yapacakları alanlara da giden atlı polislere özellikle çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.
Reşat Oyal Kültür Parkı'nda devriye gezen atlı polisleri gören vatandaşlar, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Atlı birliklerin, bir süre sonra kentteki tarihi ve turistik mekanlar ile sahil bölgelerinde, vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda ve spor müsabakalarında devriye görevlerine başlayacakları öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Alo Fetva Hattı'na ilginç koronavirüs soruları
08 Ekim 2020 10:27
|Naylon faturaya anında müdahale için Maliye'ye yeni yetkiler verildi
08 Ekim 2020 09:12
|Tam Fatura Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni iptal edildi
08 Ekim 2020 09:08
|Öğretmenlerden 'ateş ölçer turnike'
08 Ekim 2020 08:23
|Ankara Büyükşehir'e 700 milyonluk kredi kullanım yetkisi verildi
08 Ekim 2020 07:45
|İstanbul'da 142 bin 4 kişiye GBT sorgulaması yapıldı
08 Ekim 2020 01:23
|Dünya'da iki tane var, Yozgat'takinin kapısına kilit vuruldu
07 Ekim 2020 23:18
|İBB'nin peyzaj yerine resimli duvar çalışmasına hem övgü hem tepki!
07 Ekim 2020 22:00
|Bilim Kurulu toplantısının ardından aşı açıklaması
07 Ekim 2020 21:19
|81 ilde nöbetçi yurt sistemine geçildi
07 Ekim 2020 21:01