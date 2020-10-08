1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dolu uyarısı sonrası otoparklarda doluluk oranı yüzde yüze çıktı

Dolu uyarısı sonrası otoparklarda doluluk oranı yüzde yüze çıktı
 08 Ekim 2020 10:25
+Aa- Yazdır
Dolu uyarısı sonrası otoparklarda doluluk oranı yüzde yüze çıktı

Kuvvetli yağmur ve dolu yağışı uyarılarının ardından İstanbul'da kapalı otoparklarda yer kalmadı. Araçlarının doludan etkilenmesini önlemek isteyen vatandaşlar kapalı otoparklara akın etti. Otoparklarda yer kalmayınca sürücüler araçlarını otoparklara sokamadı.

Meteoroloji'den gelen dolu yağışı ve aşırı yağmur uyarılarının ardından İstanbullular İspark ve AVM'lere hücum etti. Dolu yağışıyla araçlarının zarar görmemesi için kapalı otoparklara giden araç sürücüleri metrelerce kuyruk oluşturdu. Ümraniye'de 240 kapasitesi bulunan Haldun Alagaş İspark Katlı Otoparkı tamamıyla doldu. İspark görevlileri vatandaşları otoparkın girişinde bilgilendirerek, park girişine şerit çekti.

Otopark girişlerine şerit çekildi

Araçlarını otoparka sokamayan Ali Atlı, "Yetkili arkadaşlar otoparkın dolduğunu belirttiler. Ne yapacağız bilmiyoruz. Kapalı otopark sayılarının artmasını istiyoruz. Bir ağaç gölgesi arayarak aracımı bırakacağım, yapacak bir şey yok" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kovid-19 tedavisi gören doktor ve hemşirelerin sağlık durumu iyiye gidiyor
08 Ekim 2020 12:07		 Covid-19 aşısı, Türkiye'de yılbaşından sonra kullanılabilir olacak
08 Ekim 2020 11:49
Kovid-19'a yakalanan Milletvekili sağlığına kavuştu
08 Ekim 2020 11:30		 17 TL'nin altındaki dönere şüpheyle bakın!
08 Ekim 2020 11:20
Mahalle muhtarı karantinadaki Kovid-19 hastalarının alışverişini yapıyor
08 Ekim 2020 11:13		 Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi
08 Ekim 2020 11:11
Bir doktor daha koronavirüse yenildi
08 Ekim 2020 10:55		 Trakya geneli ile İstanbul çevrelerinde çok kuvvetli sağanak uyarısı
08 Ekim 2020 10:23
Süper bulaştırıcılar için özel takip şart
08 Ekim 2020 09:36		 Yeni normalin yeni problemi: Sınıfta maske şart mı?
08 Ekim 2020 09:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:14 - Gün ortasında doların yükselişi devam ediyor12:11 - Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Aileye soruşturma yok12:09 - Üniversitelilerden 'senet tuzağı' iddiası12:07 - Kovid-19 tedavisi gören doktor ve hemşirelerin sağlık durumu iyiye gidiyor12:07 - Milli savaş uçağının motoru için iş birliği anlaşması12:07 - Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden sanığa hapis cezası
12:03 - Adalet Bakanı Gül'den 'AYM düzenlemesi' açıklaması12:02 - Üniversite öğrencilerine 'senet' tuzağı! Başlarına gelmeyen kalmadı11:56 - Şehit Emniyet Müdürü yargılamasında FETÖ soruşturmasının sonucu beklenilecek11:49 - Covid-19 aşısı, Türkiye'de yılbaşından sonra kullanılabilir olacak11:40 - Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim oldu11:39 - Gram altın 482 lirayı aştı
11:33 - İkinci elde eylül rakamları belli oldu! Fiyatlarda bir ayda büyük artış11:30 - Kovid-19'a yakalanan Milletvekili sağlığına kavuştu11:20 - 17 TL'nin altındaki dönere şüpheyle bakın!11:13 - Mahalle muhtarı karantinadaki Kovid-19 hastalarının alışverişini yapıyor11:11 - Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi
11:02 - Rehber öğretmenler; İl, ilçe zümre başkanları toplantılarına katılmak zorundalar mı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dolar'da yeni zirve... Döviz kurlarındaki yükseliş hızlandı
Görevden alınan Rektörün dönemi usulsüzlüklerle dolu
Vatandaş hız limitinin aniden düşmesinden şikayetçi
AK Parti nabız yokluyor: 'Kontenjandan vekil' olur mu?
Almanya-Türkiye maçında Türk asıllı oyuncu milli marşı okumadı
Danıştay İDDK'dan 'polis memuru naklen geçemez' kararı
Boşanma davasının arifesinde karısını öldürdü
Meral Akşener'in basın danışmanı gözaltına alındı
Yeni normalin yeni problemi: Sınıfta maske şart mı?
Rehber öğretmenler; İl, ilçe zümre başkanları toplantılarına katılmak zorundalar mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Maraşın kıyılarının halkın kullanımına açılması 4
ne olacak şimdi 1
ravza 1
kırık 2
tyler boyd 1
Sarı sabır 1
gaflete düşmek 2
yozgat'ta yürürken sigara içme yasağı 4
altın şafak partisi 1
çıkışta beklemek 3
SON İLANLAR
Karaman Sarıveliler SYDV Personel Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli 1 sekreter alacak
Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli 2 sekreter alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli 102 personel alacak
Manisa Besot Geçici 35 İşçi Alacak
Karaman Güneyyurt İkizin Turizm Geçici 14 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam