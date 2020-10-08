Dolu uyarısı sonrası otoparklarda doluluk oranı yüzde yüze çıktı
|08 Ekim 2020 10:25
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Kuvvetli yağmur ve dolu yağışı uyarılarının ardından İstanbul'da kapalı otoparklarda yer kalmadı. Araçlarının doludan etkilenmesini önlemek isteyen vatandaşlar kapalı otoparklara akın etti. Otoparklarda yer kalmayınca sürücüler araçlarını otoparklara sokamadı.
Meteoroloji'den gelen dolu yağışı ve aşırı yağmur uyarılarının ardından İstanbullular İspark ve AVM'lere hücum etti. Dolu yağışıyla araçlarının zarar görmemesi için kapalı otoparklara giden araç sürücüleri metrelerce kuyruk oluşturdu. Ümraniye'de 240 kapasitesi bulunan Haldun Alagaş İspark Katlı Otoparkı tamamıyla doldu. İspark görevlileri vatandaşları otoparkın girişinde bilgilendirerek, park girişine şerit çekti.
Otopark girişlerine şerit çekildi
Araçlarını otoparka sokamayan Ali Atlı, "Yetkili arkadaşlar otoparkın dolduğunu belirttiler. Ne yapacağız bilmiyoruz. Kapalı otopark sayılarının artmasını istiyoruz. Bir ağaç gölgesi arayarak aracımı bırakacağım, yapacak bir şey yok" diye konuştu.
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