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17 TL'nin altındaki dönere şüpheyle bakın!

Gıda hilecileri et dönerin içine tavuk ve hindi gibi kanatlı hayvan ya da soya kıyması katıyor. Ayrıca lohusa şerbetiyle ürüne hem kırmızı rengi veriliyor hem de harmanlanan üründeki kanatlı hayvan tadı baskılanıyor.
 08 Ekim 2020 11:20
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Et dönerde bazı restoran ve büfeler, ürünü daha ucuza satmak için çeşitli hilelere başvuruyor. En çok kullanılan hilelerin arasında et dönerin içine tavuk ve hindi gibi kanatlı hayvanların kullanılması yer alıyor.

Yüzde 100 et döner diye satılan ürüne bazen de soya kıyması konulabiliyor. Hatta bazı işletmelerin kanatlı hayvanların başı ve ayakları gibi pek kullanılmayan kısımlarını da kıyma yaparak ürüne karıştırdıkları öğrenildi.

Son olarak bu karışıma lohusa şerbetiyle hem kırmızı rengi veriliyor hem de harmanlanan üründeki kanatlı hayvanın tadı baskılanıyor. Böylelikle maliyeti düşüren işletmeler et döneri 10 liranın altında fiyatla satıyor. İşletmeciler ise maliyet hesabına göre yarım ekmek et dönerin 17 liranın altında satılamayacağını söylüyor.

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı İbrahim Uğur Toprak, "Dana etinden veya tavuk etinden yapılan döner satışları mevcuttur. Ancak bazı kişiler, et dönerin maliyetini düşürmek için dana etinin içine tavuk eti karıştırarak tağşiş yapıyor. Böylelikle ucuz döner satılabiliyor. Ambalaja girmiş dönerlerde de et ve tavuk karışık satılabiliyor. Ancak ambalajın üzerindeki etikette bilgilendirmesi olması lazım. Özellikle pandemi sürecinde vatandaşlarımız genel olarak dikkat etmeli. Bilindik yerler ve bilindik markalar tüketilebilir" dedi.

"Vatandaşımızın sağlığıyla oynuyorlar"

Restoran işletmecisi Kudret Esen, ucuz dönerin içinde çeşitli hilelerle satıldığını belirterek "10 liraya et döner satılmaz. Bugün et dönerin maliyeti 10 liranın üzerindedir zaten. Eğer satılıyorsa içinde tavuk taşlığı olabilir. Kanatlı hayvan eti konulabilir. Kesinlikle hile vardır. Aksi taktirde bu fiyata satmak mümkün değil. Bazı dönercilerinde lohusa şerbeti de kullandığını duyduk. Vatandaşımızın sağlığıyla oynuyorlar." diye konuştu.

Restoran işletmecisi Onur Şahin (30) ise et döner üretimi için güzel bir daha etine ihtiyaç olduğunu dile getirerek, "Yarım ekmeği en az 17 TL'ye mal ediyoruz. İçinde 80 gram et bulunuyor. Bunun altına mal etmek mümkün değil. Ucuz satanlar hileye başvuruyor. Kanatlı hayvan ürünleri kullanıyorlar" dedi.

Müşterilerden fırın işletmecisi Aytekin Arslan (25) da "Etin parça parça gelmesine dikkat ediyorum. Kıymayla dönerde karışım yapılınca yemiyorum. Ucuz döner satan yerler bellidir. Et döner kesilirken parça parça gelir. Kıyma döner satan yerde hile olabilir. Fiyata bakınca ucuz fiyata et dönerin satılmayacağını bilmek gerekiyor. Bu nedenle insanların ucuz yerden yememesi gerekiyor" diye konuştu.

İnşaat mühendisliği öğrencisi Tuna Yardım (21) ise "Et döner yerken kesiliş biçimine dikkat ediyorum. Çok uzun kesilirse içinde kıyma olduğunu anlıyorum. Tek tek düşüyorsa gerçek et olduğunu anlıyorum. Bilindik yerlerden yiyorum. Etin kilosu belli. 5 TL'ye, 10 TL'ye et döner olmaz. Bu nedenle ucuz yerden yiyerek sağlığımı tehlikeye atmak istemiyorum" dedi.
DHA
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