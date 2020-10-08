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Varank: Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız

Bakan Varank: Bilişim Vadisi'nde tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip atölyesi yapılarının olacağı Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız
 08 Ekim 2020 10:42
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Varank: Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız

Varank: "Bilişim Vadisi'nde tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip atölyesi yapılarının olacağı Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız."

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