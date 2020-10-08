Adalet Bakanı Gül'den 'AYM düzenlemesi' açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bahçeli'nin sözlerinin ardından gündeme gelen AYM düzenlemesi hakkında, "Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne kavuşmak içi her türlü değişiklik yapılabilir. Bunu yapacak olan da milletin seçtiği parlamentodur" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır" sözlerinin ardından gündem olan AYM düzenlemesi tartışmalarıyla ilgili olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den açıklamalar geldi.

Bakan Gül, "(AYM) Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne kavuşmak içi her türlü değişiklik yapılabilir. Bunu yapacak olan da milletin seçtiği parlamentodur" ifadelerini kullandı. Öte yandan, AİHM'in Ermenistan'ın başvurusu üzerine Türkiye aleyhine verdiği "geçici tedbir" kararına tepki gösteren Bakan Gül, "Siyasi ve asla ülkemizden bilgi dahi alınmadan verilmiş bir karardır" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: PARLAMENTO ADIM ATARSA BUNA SEVE SEVE KATILIRIM

Yeni yasama yılının açılış oturumunun ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, AYM sorusuna, "Parlamento, Anayasa Mahkemesi'yle (AYM) ilgili yeni bir yapılanmaya giderse, yeni bir adım atarsa seve seve ben de buna katılırım" demişti.