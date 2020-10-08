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Memurlar.net'in Android uygulaması güncellendi

Memurlar.net'in Android uygulaması 7 Ekim 2020 tarihi itibariyle güncellenmiştir.
 08 Ekim 2020 10:49
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Memurlar.net'in Android uygulaması güncellendi

Memurlar.net'in İOS ve Android uygulamalarında uzun bir süredir sorun yaşamaktaydık. Başta haber, forum, ilan, Bimola olmak olmak üzere bir çok serviste hatalar ortaya çıkıyordu.

7 Ekim 2020 tarihi itibariyle Android uygulaması güncellenmiş olup, hatalar giderilmiştir. Ayrıca uygulamadaki hız sorunu büyük ölçüde çözülmüştür. Ziyaretçilerimizin yeni güncel uygulamayı seveceğini ve beğeneceğini umuyoruz. İOS uygulamasını da bu yıl içinde güncellemeyi planlıyoruz.

Ziyaretçilerimizden, memurlar.net olarak, güncel uygulamayı beğenmelerini, aksaklıkları ise memurlar@gmail.com veya 0532 540 0590 nolu WhatsApp hattı üzerinden bizlere iletmelerini istirham ediyoruz.

Android uygulamasına ulaşmak için tıklayınız.

Memurlar.Net - Özel

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