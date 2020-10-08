Bir doktor daha koronavirüse yenildi
İstanbul'da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Recep Ali Köseoğlu, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
|08 Ekim 2020 10:55
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İstanbul'da bir doktor daha corona virüse yenildi.
Recep Ali Köseoğlu 1987 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştu, uzmanlığını Cerrahapaşa Tıp Fakültesi'nden almıştı.
Köseoğlu İstanbul'da özel bir hastanede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı'ydı.
Recep Ali Köseoğlu, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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