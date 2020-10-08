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İkinci elde eylül rakamları belli oldu! Fiyatlarda bir ayda büyük artış

Türkiye'de ikinci el online araç pazarında eylül ayının verileri belli oldu. Son bir ayda fiyatlarda yüzde 12.7'lik artış gözlendi.
 08 Ekim 2020 11:33
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İkinci elde eylül rakamları belli oldu! Fiyatlarda bir ayda büyük artış

İşte ikinci el online pazarına ilişkin eylül ayı rakamları...

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında eylül ayı rakamları belli oldu.

INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, eylül ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 191 bin 252 adet satış gerçekleşti.

Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 38 artış, geçen aya göre yüzde 15 düşüş gözlendi.

İLANDAKİ ARAÇ SAYISINDA ARTIŞ

Eylül ayında ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen senenin aynı ayına göre yüzde 84 artışla 300 bin 946 adet olarak gerçekleşti.

İlana çıkan araçların (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) yüzde 64'ü, başka bir ifadeyle, ilana çıkan her 10 araçtan 6'sı satıldı.

SATILAN ARAÇLARIN YAŞ ARALIĞI

Söz konusu ayda segment bazında ele alındığında pazarın lideri, 67 bin 306 adetlik satış ve yüzde 41,9 pay ile C segmenti oldu.

Bu dönemde, toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 84, hafif ticari araçların payı da yüzde 1 olarak kayıtlara geçti.

Eylül ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarda satılan araçların yüzde 24,5'ini 1-4 yaşındaki araçlar, yüzde 49,3'ünü 5-10 yaşındaki araçlar ve yüzde 26,2'sini de 11 ve üzeri yaşındaki araçlar oluşturdu.

EYLÜLDE İKİNCİ EL FİYATLARINDA YÜZDE 12.7 ARTIŞ

Araç satışlarındaki artışla beraber fiyatlardaki yükseliş de devam etti.

Eylülde, 2. el online pazarda araç fiyatları geçen aya göre yüzde 12,7, "100" olarak başlangıç noktası kabul edilen 2019 yılının aralık ayına göre de ortalama yüzde 49,1artış belirlendi.

İLK 9 AYIN SATIŞ RAKAMLARI

Bu yılın ilk dokuz aylık döneminde (Ocak-Eylül 2020) ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 1 milyon 593 bin 856 adet satış yapıldı. Bu adetle satışlar geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 26 arttı. Geçen sene aynı dönemde 1 milyon 268 bin 200 adet satış gerçekleşmişti.

Ocak-Eylül döneminde, toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı da yüzde 17 oldu.

İkinci elde fiyat artışı ne zamana kadar sürecek? İşte cevabı
Anadolu Ajansı
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