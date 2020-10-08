1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kovid-19'a yakalanan Milletvekili sağlığına kavuştu

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, ailesiyle birlikte gördüğü tedavinin ardından sağlığına yeniden kavuştuğunu duyurdu.
 08 Ekim 2020 11:30
+Aa- Yazdır
Kovid-19'a yakalanan Milletvekili sağlığına kavuştu

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, ailesiyle birlikte gördüğü tedavinin ardından sağlığına yeniden kavuştuğunu duyurdu.

Bir süre önce test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklayan Yokuş, ardından ailesiyle evinde izole olarak tedavi görmeye başlamıştı.

Yokuş, son yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Bundan tam 21 gün önce ailemle Kovid-19 sebebiyle tedavi gördük. Çok şükür ki ailecek son yaptırdığımız tetkiklerde negatif sonuç aldık. Çok şükür ki sağlığımıza tekrar kavuştuk. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun. Rabb'imiz hasta olan tüm vatandaşlarımıza şifa versin, tüm insanlarımızı virüsten korusun. Ne olur dostlarım, tedbiri elden bırakmayalım."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kovid-19 tedavisi gören doktor ve hemşirelerin sağlık durumu iyiye gidiyor
08 Ekim 2020 12:07		 Covid-19 aşısı, Türkiye'de yılbaşından sonra kullanılabilir olacak
08 Ekim 2020 11:49
17 TL'nin altındaki dönere şüpheyle bakın!
08 Ekim 2020 11:20		 Mahalle muhtarı karantinadaki Kovid-19 hastalarının alışverişini yapıyor
08 Ekim 2020 11:13
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi
08 Ekim 2020 11:11		 Bir doktor daha koronavirüse yenildi
08 Ekim 2020 10:55
Dolu uyarısı sonrası otoparklarda doluluk oranı yüzde yüze çıktı
08 Ekim 2020 10:25		 Trakya geneli ile İstanbul çevrelerinde çok kuvvetli sağanak uyarısı
08 Ekim 2020 10:23
Süper bulaştırıcılar için özel takip şart
08 Ekim 2020 09:36		 Yeni normalin yeni problemi: Sınıfta maske şart mı?
08 Ekim 2020 09:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:16 - Siirt'te terör operasyonu: 11 gözaltı12:14 - Gün ortasında doların yükselişi devam ediyor12:11 - Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Aileye soruşturma yok12:09 - Üniversitelilerden 'senet tuzağı' iddiası12:07 - Kovid-19 tedavisi gören doktor ve hemşirelerin sağlık durumu iyiye gidiyor12:07 - Milli savaş uçağının motoru için iş birliği anlaşması
12:07 - Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden sanığa hapis cezası12:03 - Adalet Bakanı Gül'den 'AYM düzenlemesi' açıklaması12:02 - Üniversite öğrencilerine 'senet' tuzağı! Başlarına gelmeyen kalmadı11:56 - Şehit Emniyet Müdürü yargılamasında FETÖ soruşturmasının sonucu beklenilecek11:49 - Covid-19 aşısı, Türkiye'de yılbaşından sonra kullanılabilir olacak11:40 - Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim oldu
11:39 - Gram altın 482 lirayı aştı11:33 - İkinci elde eylül rakamları belli oldu! Fiyatlarda bir ayda büyük artış11:30 - Kovid-19'a yakalanan Milletvekili sağlığına kavuştu11:20 - 17 TL'nin altındaki dönere şüpheyle bakın!11:13 - Mahalle muhtarı karantinadaki Kovid-19 hastalarının alışverişini yapıyor
11:11 - Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dolar'da yeni zirve... Döviz kurlarındaki yükseliş hızlandı
Görevden alınan Rektörün dönemi usulsüzlüklerle dolu
Vatandaş hız limitinin aniden düşmesinden şikayetçi
AK Parti nabız yokluyor: 'Kontenjandan vekil' olur mu?
Almanya-Türkiye maçında Türk asıllı oyuncu milli marşı okumadı
Danıştay İDDK'dan 'polis memuru naklen geçemez' kararı
Boşanma davasının arifesinde karısını öldürdü
Meral Akşener'in basın danışmanı gözaltına alındı
Yeni normalin yeni problemi: Sınıfta maske şart mı?
Rehber öğretmenler; İl, ilçe zümre başkanları toplantılarına katılmak zorundalar mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tyler boyd 1
Putin'in Çatışmalar Ermenistan toprağında yapılmıyor demesi 3
vade 1
kefil 2
yök'ün corona tedbirleri kılavuzu 2
reklam renkleri 1
Menza 1
Ozan tufan 1
dolar kuru 1
İstanbul için hortum ve dolu uyarısı 1
SON İLANLAR
Karaman Sarıveliler SYDV Personel Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli 1 sekreter alacak
Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli 2 sekreter alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli 102 personel alacak
Manisa Besot Geçici 35 İşçi Alacak
Karaman Güneyyurt İkizin Turizm Geçici 14 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam