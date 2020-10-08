Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim oldu
|08 Ekim 2020 11:40
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Van'da jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda PKK/KCK mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla çalışma yürütüldüğü bildirilen açıklamada, ailesi ve kendisiyle ikna çalışmaları yürütülen teröristin, 8 Ekim'de İpekyolu ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olmasının sağlandığı bildirildi.
Açıklamada, ayrıca 8 Ekim'de Başkale ilçesine bağlı Yavrucak Mahallesi kırsalına düzenlenen operasyonda, 2 el bombası, 2 el yapımı patlayıcıyla tuzaklanmış piknik tüpü, ateşleme düzeneği haline getirilmiş 16 pil bloğunun ele geçirildiği kaydedildi.
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