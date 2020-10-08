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Üniversite öğrencilerine 'senet' tuzağı! Başlarına gelmeyen kalmadı

Bursa'da üniversite öğrencisi Edanur Şirin'in banka hesaplarına, kiraladığı evdeki eşyalar için emlakçıyla imzaladığı 14 bin liralık senet yüzünden haciz kondu. Şirin, durumu sosyal medyada paylaşınca başka mağdurlar da ortaya çıktı.
 08 Ekim 2020 12:02
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Üniversite öğrencilerine 'senet' tuzağı! Başlarına gelmeyen kalmadı

Edanur Şirin (20), 2018 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nü kazanarak, Bursa'ya geldi. Şirin, 2019 yılında ise bir arkadaşı ile birlikte Görükle Mahallesi'nden aylık bin 200 liraya eşyalı ev kiraladı. Edanur Şirin, evdeki eşyaların güvence bedeli olarak emlakçı ile 14 bin liralık senet imzaladı.

İddiaya göre, 15 gün sonra Şirin'in verdiği ev kirasına 50 lira zam yapıldı. Emlak çalışanlarının, evin satıldığı ve yeni sahibinin kirayı yükseltmek istediğini söylemesi üzerine Edanur Şirin ve ev arkadaşı, duruma itiraz etmek için emlakçıya ait iş yerine gitti. Emlak firmasının muhasebe biriminde çalışan kişinin ev sahibinin değişmediğini söylemesi üzerine, emlakçının haksız kazanç elde ettiğini düşünen Şirin ve arkadaşı, 2 ay sonra evden taşınma kararı aldı.

Emlakçının kontrolünde kendi eşyalarını taşıyan Edanur Şirin ve arkadaşı, başka bir eve yerleşti. Evde bulunan eşyalara zarar vermeden çıktığını söyleyen Şirin'e, temmuz ayında, imzaladığı 14 bin liralık borç senedi nedeniyle tebligat geldi, ardından banka hesaplarına haciz konuldu. Bunun üzerine banka ve icra müdürlüğüne giden Şirin, imzaladığı senedin başka bir kişiye satıldığını ve o kişinin senedi mahkemeye verdiğini öğrenince şoke oldu.

Edanur Şirin, yaşadığı durumu sosyal medya hesaplarından paylaşarak, kendisine ücretsiz yardım edecek bir avukattan yardım istedi. Paylaşımının ardından Şirin'e ulaşan birçok öğrenci, aynı emlakçının kendilerini de benzer yöntemlerle dolandırdığını öne sürdü. Edanur Şirin, avukatıyla birlikte banka hesaplarına konulan haczin kaldırılması için kararın iptali için başvurdu. Şirin, davanın görüleceği günü bekliyor.

"SENET İMZALATILDI"

Evin satıldığını bahane ederek haksız şekilde kiralarına zam yapıldığını söyleyen Edanur Şirin, "Bu senedi imzalamadan eve çıkamayacağımızı söylediler. Biz de başımıza bir şey gelmez diye imzaladık. Biz eve girdikten 15 gün sonra kiramıza zam yapıldı. 2 ay zamlı kira ödedik. Daha sonra sözleşmeyi tekrar yenilemeye gittiğimizde orada bizimle ilgilenen kişi ev sahibimizin değişmediğini söyledi. Biz de tapuyu görmek istedik. Orada bir zorbalıkla karşılaştık. Yeni sözleşme yapmadan evimize döndük. Daha sonra pandemi araya girdi. Mart ayında 2 ay zamlı ödediğimiz kiranın zam oranını çıkararak ödedik. Yani normalde ödememiz gereken miktarı ödemiş olduk. Daha sonra emlakçı ev arkadaşımı aradı. Eşyalarımızı boşaltmakla tehdit ettiler. Ben Çorum'daydım o sıra pandemi nedeniyle ev arkadaşım da Balıkesir'deydi. Onun evi yakın olduğu için apar topar geldi buraya. Geldiğinde kapımız zorlanmıştı. Polise şikayet ettik. Polis tutanak tuttu. Telefon kayıtları istendi. Şu an o şikayetimiz ayrı bir şekilde sürüyor" dedi.

"ART NİYET SEZDİK"

Evden çıktıkları sırada emlakçının evi gezerek tek tek eşyaları kontrol ettiğini, eşyaların eskisinden daha temiz gördüğünü söyleyen Şirin, "Daha sonra arkadaşım evin kapısının kilidini değiştirerek memleketine geri döndü. Haziran ayında seyahat serbestisi geldiğinde ben ve arkadaşım Bursa'ya gelerek evi boşalttık. Evi boşaltırken hiçbir sorun yoktu. Eşyaları aldığımızdan daha temiz bir şekilde bıraktık. Temmuz ayında icra takibi başlatıldığına dair bir tebligat geldi. Biz de takibe itiraz ettik ve takibin durdurulmasını talep ettik. Onlar da itirazın iptalini istedi. Duruşma tarihi verildi. Şu an benim kredi ve banka kartlarım bloke oldu. Ben ailemden ayrı yaşıyorum. Çok mağdurum. Evimin kirası bile o kartlarda kaldı. Bin 200 liradan bin 250 liraya çıkarmak istediler. Aslında düşündüğünüzde 50 lira bizim için çok büyük bir rakam değil. Sonuçta ev arkadaşımla paylaşıyoruz. Birincisi böyle bir hakları yok. Bir de biz yine zamlı kira ödeyecektik. Ama emlakçıdaki görevli ev sahibiniz değişmemiş dediğinde bir art niyet sezdik" ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK ÖĞRENCİ AYNI SEBEPTEN MAĞDUR"

Sosyal medyada aynı emlakçının aynı yöntemle mağdur ettiği birçok öğrenciye denk geldiklerini söyleyen Şirin, "İmzaladığımız senet 14 bin liraydı. Bir yıllık kira dediler o zaman. Senedin içeriği eşya teminat senediydi. Evle ilgili hiçbir sorun yok. Bize birden icra takibi başladığına dair tebligat geliyor. Kartlarımız bloke oluyor. Mağdur olduk ve bunu Görükle'de yaşayan çok insan var. Çoğu öğrenci ve çoğu kız. Bunun peşine düşeceğiz. Toplu şekilde ve ayrı ayrı şikayetlerimizi yapacağız. Eşyalarda hiçbir şekilde sorun yoktu" diye konuştu.

"BEDELİNİ ÖDEDİĞİMİZ SENEDİ TEKRAR ÖDETİYORLAR"

Aynı emlakçıdan ev kiralayan, kira sözleşmesiyle birlikte 10 bin liralık da senet imzaladığını belirten Doğuş Turhan'ın (23) evine de haciz geldi. İmzaladıkları senedin aynı kişiye satıldığını belirten Turhan, "Aylık 850 liradan yıllık 10 bin 250 liraya tekabül eden bir senet imzalamıştık. Bu senedin eşya teminat senedi olduğunu belirtmişlerdi bize. Sözleşmede de o şekilde yazıyor. Hiçbir şekilde eşyalara zarar vermedik. Bunun kanıtları elimizde mevcut. Tamamen art niyetli bir yaklaşım oldu. Çünkü biz bedelini ödediğimiz bir senedi tekrar ödememizi istiyorlar. Hem de mahkeme dosya masrafı dahil 1,5 katını istiyorlar" dedi.

"ÖĞRENCİLERİN SAVUNMASIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR"

Sosyal medyada bahse konu emlakçı hakkında aynı konudan çok fazla şikayet olduğunu belirten Turhan, "Sosyal medyada bahse konu olan emlak şirketi ile ilgili çok şikayetler var. Sosyal medya aracılığıyla birçok kişiye ulaştık. Sadece bir haftada ulaştığımız 20'ye yakın insan var. Muhtemelen çok daha fazlası var. Kısmen aynı dertten olanlar var. Daha farklı mağduriyetler de var. Mesela benim senedimi kötüye kullanarak icra takibi başlattılar. Bazı kişilerin eşyaları sağlam olduğu halde, eşyalara zarar verdi denilerek icra takibi başlatmışlar. Gelen şikayetlerin neredeyse hepsi öğrencilerden. Kendileri de galiba bu durumun farkında. Bizlerin biraz daha savunmasız ve acemi olduğumuzu düşündükleri için öğrencileri hedef alıyorlar. Biz bu durumu fark ettiğimiz için sosyal medyada bir hareket başlattık. Umuyoruz ki yetkililer gerekeni yaparlar" diye konuştu
DHA
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