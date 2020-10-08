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Kapalı Maraş'ın bir kısmı kullanıma açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alan Kapalı Maraş'ın kademeli olarak açılmasında ilk adım bugün atıldı.
 08 Ekim 2020 12:22
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46 yıldır yerleşim ve iskana kapalı tutulan bu bölgede kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi halkın kullanımına açıldı.
Anadolu Ajansı
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