Kapalı Maraş'ın bir kısmı kullanıma açıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alan Kapalı Maraş'ın kademeli olarak açılmasında ilk adım bugün atıldı.
|08 Ekim 2020 12:22
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