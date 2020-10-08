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JP Morgan'dan dolar için 4 çarpıcı senaryo: Biden seçilirse...

Bu sabah dolar/TL 7,90, euro/TL 9,30'u aşarak rekor tazelerken, ABD'li dev yatırım bankası JP Morgan'dan TL'yi ilgilendiren çok çarpıcı bir rapor geldi. ABD başkanlık seçimi sonuçları ve sonuçların gelişen ülke para birimlerine etkisi konusunda 4 farklı senaryo hazırlayan banka, Biden'ın başkan seçilmesi durumunda en çok kaybedecek para birimlerinin TL ve Rus Rublesi olacağını öne sürdü.
 08 Ekim 2020 12:34
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JP Morgan'dan dolar için 4 çarpıcı senaryo: Biden seçilirse...

Yıla 5,94 ile başlayan dolar/TL, bugün 7,94 ile yine rekor seviyeye yükselirken, ABD'de TL'nin geleceğine ilişkin çarpıcı bir rapor yayımlandı.

ABD'li dev yatırım bankası JP Morgan, 3 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerine ilişkin raporunda Joe Biden'ın başkanlığından en olumsuz etkilenecek para birimlerinin Türk Lirası ve Rus Rublesi olacağını yazdı.

4 SENARYO SIRALANDI
Raporda 4 farklı senaryo yer aldı. Biden'ın başkan seçildiği ve Biden'ın partisi Demokrat Parti'nin Senato'da çoğunluğu aldığı birinci senaryoda en olumlu etkilenecek para birimleri Çin Yuanı, Meksika Pesosu ve Güney Afrika Randı olurken, en olumsuz etkilenecekler Türk Lirası ve Rus Rublesi olarak sıralandı.

Bu senaryoda, Türk ve Rus tahvillerinin de "kaybedenler" olacağı, "kazananların" ise Meksika, El Salvador, Jamaika ve Dominik Cumhuriyeti tahvilleri olacağı belirtildi.

Biden'ın başkan seçileceği ancak Senato'da çoğunluğun Cumhuriyetçiler'de kalacağı ikinci senaryoda kazanan ve kaybeden para birimleri ilk senaryodaki ile aynı kaldı. Bu senaryo da TL en olumsuz etkilenecekler arasında.

TRUMP SEÇİLİRSE TL KAZANÇLI ÇIKAR
Jp Morgan'a göre, Trump'ın başkan seçileceği ve Senato'da çoğunluğun Cumhuriyetçiler'de kalacağı üçüncü senaryoda "kazananlar" Türk Lirası ve Rus Rublesi olacak. Kaybedenler ise Çin Yuanı ve Meksika Pesosu.

Sandıktan belirsizlik çıkması ve sonucun mahkeme tarafından belirleneceği dördüncü senaryoda ise kaybedecek para birimleri Güney Afrika Randı ve Meksika Pesosu olacağı, kazanan ise olmayacağı belirtildi.
Sözcü
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