1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İş insanı Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti

FLo Mağazacılık'ın kurucusu olan Ziylan Grup'un sahibi Hacı Ahmet Ziylan bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 85 yaşındaki Gaziantep doğumlu Ziylan, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra hayırseverliği de biliniyordu.
 08 Ekim 2020 12:39
+Aa- Yazdır
İş insanı Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti

Geçen hafta Gaziantep'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün de açılışını gerçekleştirmişti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ziylan için paylaştığı baş sağlığı mesajında "Sevgi, ilgi, bilgi, sabır, sebat, kanaat" düşüncesini hayatının bir parçası yapan; benim de uyguladığım "şikayet etme, çare bul" düşüncesini çevresine aşılayan, Gaziantep duayenlerinden Ahmet Mukdat Ziylan'ı kaybettik. Ailesine, sevenlerine sabır, kendisine rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı

HACI AHMET ZİYLAN KİMDİR?

Hacı Ahmet Ziylan, küçük bir atölyede başladığı ayakkabı işinde Halley, Kinetix, Polaris gibi markaları yaratmış ve 2000 yılında kurduğu perakende zinciri FLO ile pazarın en önemli oyuncuları arasına girmişti.

10 binden fazla kişiye istihdam sağlayan FLO, yılda 55 milyon çift ayakkabı satıyor ve 29 ülkeye de ihracat yapıyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas YHT hattında en son noktadayız
08 Ekim 2020 14:09		 Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Üniversiteler açılır mı?
08 Ekim 2020 13:43
Belediye'yi aradı, kaynanasını şikayet etti 'Lütfen engeller misiniz?'
08 Ekim 2020 12:42		 Salgından çıkışın umudu Kovid-19 aşısı için çalışmalar sonuca yaklaşıyor
08 Ekim 2020 12:28
Kovid-19 tedavisi gören doktor ve hemşirelerin sağlık durumu iyiye gidiyor
08 Ekim 2020 12:07		 Covid-19 aşısı, Türkiye'de yılbaşından sonra kullanılabilir olacak
08 Ekim 2020 11:49
Kovid-19'a yakalanan Milletvekili sağlığına kavuştu
08 Ekim 2020 11:30		 17 TL'nin altındaki dönere şüpheyle bakın!
08 Ekim 2020 11:20
Mahalle muhtarı karantinadaki Kovid-19 hastalarının alışverişini yapıyor
08 Ekim 2020 11:13		 Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi
08 Ekim 2020 11:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:09 - Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas YHT hattında en son noktadayız14:06 - 2020 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu14:06 - Sayıştay'dan önemli tespit: DYK kursları amacından uzaklaştı14:03 - Kaymakamlık sınav giriş belgeleri yayımlandı14:02 - Emekli komiserin sürdüğü araçta 16 düzensiz göçmen yakalandı14:00 - Sayıştay'ın MEB Raporu ışığında, norm fazlası öğretmen sorunu ve çözüm yolları
13:58 - 'Dünya, Türkiye'nin savunduğu değerleri göz ardı etmenin sonuçlarını yaşıyor'13:46 - Kılıçdaroğlu, Ali Babacan ile ittifak sorusuna cevap verdi13:43 - Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Üniversiteler açılır mı?13:36 - Niğde'de tedbirlere uyuldu, vakalar azalıyor13:30 - Öğretmenle Mehmetçik el ele verip köy okulunu yeniledi13:26 - Bu ilde yüz yüze eğitim 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacak
13:18 - Ameliyattaki doktorun aracı kurşunlandı13:12 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:10 - İstiklal Marşı sırasında saygı duruşuna geçen otobüs şoförüne ödül13:08 - Meteorolojiden iki bölgeye 'fırtına' uyarısı13:05 - Bakan Selçuk: 8 bin 748 ilaç geri ödeme listesinde
13:03 - Akın Öztürk'ün Kayseri'deki eski emir astsubayının yargılandığı davada karar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dolar'da yeni zirve... Döviz kurlarındaki yükseliş hızlandı
Görevden alınan Rektörün dönemi usulsüzlüklerle dolu
Vatandaş hız limitinin aniden düşmesinden şikayetçi
Rehber öğretmenler; İl, ilçe zümre başkanları toplantılarına katılmak zorundalar mı?
Almanya-Türkiye maçında Türk asıllı oyuncu milli marşı okumadı
AK Parti nabız yokluyor: 'Kontenjandan vekil' olur mu?
Meral Akşener'in basın danışmanı gözaltına alındı
Boşanma davasının arifesinde karısını öldürdü
Danıştay İDDK'dan 'polis memuru naklen geçemez' kararı
Adalet Bakanı Gül'den 'AYM düzenlemesi' açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Dişinle yaprak sapı koparmak 1
Dönen Varlıklar 4
26 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması 2
yozgat'ta yürürken sigara içme yasağı 7
memurlar.net sözlük 1
indirim günleri 1
Minos Patlaması 1
hülya kutlubay 1
geçer akçe 1
İstanbul için hortum ve dolu uyarısı 1
SON İLANLAR
Karaman Sarıveliler SYDV Personel Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli 1 sekreter alacak
Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli 2 sekreter alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli 102 personel alacak
Manisa Besot Geçici 35 İşçi Alacak
Karaman Güneyyurt İkizin Turizm Geçici 14 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam