Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı ile bir araya geldi
|08 Ekim 2020 12:41
|+Aa- Yazdır
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile ikili ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere biraraya geldi.
Slovakya'da düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'na (GLOBSEC) katılmak üzere bu ülkeye giden Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmede ikili konular başta olmak üzere Doğu Akdeniz ve Kıbrıs adası çevresinde ortaya çıkan anlaşmazlık konularını ele alıyor.
Görüşme halen devam ediyor.
Doğu Akdeniz'de iki ülke arasında yaşanan gerilimin ardından istenmeyen olaylar ve kaza riskini azaltmayı amaçlayan mekanizma kurulmuştu.
İki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Bu tarihten sonra iki ülke arasındaki görüşmeler, siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Dünya, Türkiye'nin savunduğu değerleri göz ardı etmenin sonuçlarını yaşıyor'
08 Ekim 2020 13:58
|Kılıçdaroğlu, Ali Babacan ile ittifak sorusuna cevap verdi
08 Ekim 2020 13:46
|Sağlık Bakanı Koca 9. Sağlık Zirvesinin açılışında konuştu
08 Ekim 2020 12:57
|Pakdemirli: Küçükbaş hayvan varlığında Avrupa'da birinci sıradayız
08 Ekim 2020 12:49
|Adalet Bakanı Gül'den 'AYM düzenlemesi' açıklaması
08 Ekim 2020 12:03
|Varank: Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız
08 Ekim 2020 10:42
|'Teröristlere 7 bin 400'ün üzerinde operasyon düzenlenecek'
08 Ekim 2020 10:07
|Erdoğan: Türkiye Doğu Akdeniz'de geri adım atmayacak
08 Ekim 2020 09:31
|Akşener 'muhaliflerle' görüştü
08 Ekim 2020 08:27
|Sinop'a intikal etti: S-400'ler testlere başlıyor
08 Ekim 2020 07:39