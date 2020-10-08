Adana'da FETÖ sanığının cezasına 'etkin pişmanlık' indirimi
|08 Ekim 2020 12:47
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Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan tutuksuz sanık, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık B.B. ile avukatı katıldı.
Sanık B.B. savunmasında, önceki aşamalarda detaylı beyanlarda bulunduğunu, emniyette verdiği ifadesindeki ayrıntılı beyan ve teşhislerinin geçerli olduğunu belirterek, "Bu ifadem ve teşhisim doğrudur. Üniversite eğitimim sürecinde FETÖ'ye ait öğrenci yurdunda kaldım. Kullandığım telefon hatlarıyla ilgili emniyet ifademde ayrıntılı bilgi verdi. Etkin pişmanlık kapsamındaki detaylı ifadem dosya kapsamında mevcuttur. Tüm bildiklerimi samimi bir şekilde anlattım. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın emniyet ve mahkeme aşamalarında tutarlı beyan ve teşhislerde bulunması dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan önce 9 yıl hapse mahkum ettiği sanık B.B'nin cezasını, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 6 aya indirip sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.
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