Bakan Selçuk: 8 bin 748 ilaç geri ödeme listesinde
|08 Ekim 2020 13:05
|+Aa- Yazdır
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatandaşların ilaç temininde sıkıntıya düşmemesini önemsediklerini belirterek, "Sözleşmeli olduğumuz 26 bin 586 eczanemiz var ve aylık da ortalama 30 milyonun üzerinde reçeteye işlem yapıyoruz." dedi.
Bakan Selçuk, telekonferans yöntemiyle 9. Sağlık Zirvesi'ne katıldı.
Sosyal hizmetlerin önem verdikleri bir alan olduğunu vurgulayan Selçuk, kadın konukevlerinde, çocuk evlerinde, engelli bakım ve rehabilitasyon evlerinde, huzurevlerinde kalanların sağlıklarını korumak için önemli tedbirler aldıklarını ifade etti.
Alınan tedbirler ve personelin sıkı çalışması sayesinde huzurevlerinde, diğer ülkelere kıyasla daha az vefat yaşandığını anlatan Selçuk, bundan sonraki süreçte de sosyal hizmet kuruluşlarında kalanları korumak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Kısa çalışma ödeneğinin vaktinde ödenmesi için İŞKUR personelinin tatil ve bayram yapmadan çalıştığına dikkati çeken Selçuk, "Çok kısa bir süre zarfında hiçbir ayı aksatmadan 3,5 milyon kişiye kısa çalışma ödeneklerini ödedik." dedi.
Genel Sağlık Reformu'nun ne kadar yerinde ve doğru bir adım olduğunun bir kez daha anlaşıldığını dile getiren Selçuk, şunları kaydetti:
"Özel sağlık hizmetleri ve kamu sağlık hizmetleri anlamında Türkiye'yi diğer ülkelerle kıyasladığımızda, altyapıyla, hekimlerimizin mesleği yeterliliğiyle çok daha iyi bir durumdayız. Sağlık sistemimizin ne kadar güçlü olduğunu Kovid-19 salgını bize bir kez daha gösterdi. Sosyal Güvenlik Reformu'nun bizim için en önemli olan kısmı hem daha çok vatandaşımıza ulaşabilmek, aynı zamanda gelecekteki vatandaşlarımıza da ulaşabilmek. Dolayısıyla gelecekteki vatandaşlarımıza ulaşabilmek için de sürdürülebilirlik bizim için önemli. SGK'nin aktüeryal sistemlerinin doğru yönetimini fazlasıyla önemsiyoruz, böylelikle daha etkin ve daha kolay erişilebilir bir sosyal güvenlik sistemimiz olabilsin."
- "SGK harcama kaleminde ilaç ödemeleri ikinci sırada"
İlaç ödemeleri konusuna da değinen Selçuk, bu ödemelerin SGK harcama kaleminde emekli maaş ödemelerinden sonra ikinci sırada yer aldığını söyledi. Selçuk, "Dolayısıyla biz hiçbir vatandaşımızın ilaç temininde sıkıntıya düşmemesini önemsiyoruz. Şu anda sözleşmeli olduğumuz 26 bin 586 eczanemiz var ve aylık olarak da ortalama 30 milyonun üzerinde reçeteye işlem yapıyoruz." bilgisini verdi.
Kısa süre önce SGK ile Türk Eczacılar Birliği arasında ilaç alım protokolünün imzalandığını anımsatan Selçuk, vatandaşların 4 sene boyunca kesintisiz şekilde ilaç almalarının temin edildiğini kaydetti.
Bakan Selçuk, sağlık çalışanlarının yanında olmayı önemsediklerini belirtti.
Geri ödemedeki ilaç sayılarına ilişkin ise Selçuk, "2000'li yıllarda geri ödemedeki ilaç sayısı 4 bini bulmazken, şu anda 8 bin 748 ilacımız geri ödeme listesinde." dedi.
"Genel sağlık sistemi çok dinamik bir sistem ve reformlar anlamında daha da iyileştireceğiz." ifadesini kullanan Selçuk, vatandaşlara hizmet etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.
Salgın sürecinde reçete ve raporların geçerlilik süresinin uzatıldığını dile getiren Selçuk, ilaçların 3 aylık verilmesine imkan sunulduğunu, Kovid-19 tanı ve tedavi hizmetlerinin acil sağlık kapsamında verilen sağlık hizmeti olarak kabul edildiğini kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bu ilde yüz yüze eğitim 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacak
08 Ekim 2020 13:26
|İstiklal Marşı sırasında saygı duruşuna geçen otobüs şoförüne ödül
08 Ekim 2020 13:10
|Alo Fetva Hattı'na ilginç koronavirüs soruları
08 Ekim 2020 10:27
|Atlı polisler göreve hazır
08 Ekim 2020 10:22
|Naylon faturaya anında müdahale için Maliye'ye yeni yetkiler verildi
08 Ekim 2020 09:12
|Tam Fatura Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni iptal edildi
08 Ekim 2020 09:08
|Öğretmenlerden 'ateş ölçer turnike'
08 Ekim 2020 08:23
|Ankara Büyükşehir'e 700 milyonluk kredi kullanım yetkisi verildi
08 Ekim 2020 07:45
|İstanbul'da 142 bin 4 kişiye GBT sorgulaması yapıldı
08 Ekim 2020 01:23
|Dünya'da iki tane var, Yozgat'takinin kapısına kilit vuruldu
07 Ekim 2020 23:18