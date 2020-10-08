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Bakan Selçuk: 8 bin 748 ilaç geri ödeme listesinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 2000'li yıllarda geri ödemedeki ilaç sayısı 4 bini bulmazken, şu anda 8 bin 748 ilacımız geri ödeme listesinde
 08 Ekim 2020 13:05
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Bakan Selçuk: 8 bin 748 ilaç geri ödeme listesinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatandaşların ilaç temininde sıkıntıya düşmemesini önemsediklerini belirterek, "Sözleşmeli olduğumuz 26 bin 586 eczanemiz var ve aylık da ortalama 30 milyonun üzerinde reçeteye işlem yapıyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, telekonferans yöntemiyle 9. Sağlık Zirvesi'ne katıldı.

Sosyal hizmetlerin önem verdikleri bir alan olduğunu vurgulayan Selçuk, kadın konukevlerinde, çocuk evlerinde, engelli bakım ve rehabilitasyon evlerinde, huzurevlerinde kalanların sağlıklarını korumak için önemli tedbirler aldıklarını ifade etti.

Alınan tedbirler ve personelin sıkı çalışması sayesinde huzurevlerinde, diğer ülkelere kıyasla daha az vefat yaşandığını anlatan Selçuk, bundan sonraki süreçte de sosyal hizmet kuruluşlarında kalanları korumak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kısa çalışma ödeneğinin vaktinde ödenmesi için İŞKUR personelinin tatil ve bayram yapmadan çalıştığına dikkati çeken Selçuk, "Çok kısa bir süre zarfında hiçbir ayı aksatmadan 3,5 milyon kişiye kısa çalışma ödeneklerini ödedik." dedi.

Genel Sağlık Reformu'nun ne kadar yerinde ve doğru bir adım olduğunun bir kez daha anlaşıldığını dile getiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Özel sağlık hizmetleri ve kamu sağlık hizmetleri anlamında Türkiye'yi diğer ülkelerle kıyasladığımızda, altyapıyla, hekimlerimizin mesleği yeterliliğiyle çok daha iyi bir durumdayız. Sağlık sistemimizin ne kadar güçlü olduğunu Kovid-19 salgını bize bir kez daha gösterdi. Sosyal Güvenlik Reformu'nun bizim için en önemli olan kısmı hem daha çok vatandaşımıza ulaşabilmek, aynı zamanda gelecekteki vatandaşlarımıza da ulaşabilmek. Dolayısıyla gelecekteki vatandaşlarımıza ulaşabilmek için de sürdürülebilirlik bizim için önemli. SGK'nin aktüeryal sistemlerinin doğru yönetimini fazlasıyla önemsiyoruz, böylelikle daha etkin ve daha kolay erişilebilir bir sosyal güvenlik sistemimiz olabilsin."

- "SGK harcama kaleminde ilaç ödemeleri ikinci sırada"

İlaç ödemeleri konusuna da değinen Selçuk, bu ödemelerin SGK harcama kaleminde emekli maaş ödemelerinden sonra ikinci sırada yer aldığını söyledi. Selçuk, "Dolayısıyla biz hiçbir vatandaşımızın ilaç temininde sıkıntıya düşmemesini önemsiyoruz. Şu anda sözleşmeli olduğumuz 26 bin 586 eczanemiz var ve aylık olarak da ortalama 30 milyonun üzerinde reçeteye işlem yapıyoruz." bilgisini verdi.

Kısa süre önce SGK ile Türk Eczacılar Birliği arasında ilaç alım protokolünün imzalandığını anımsatan Selçuk, vatandaşların 4 sene boyunca kesintisiz şekilde ilaç almalarının temin edildiğini kaydetti.

Bakan Selçuk, sağlık çalışanlarının yanında olmayı önemsediklerini belirtti.

Geri ödemedeki ilaç sayılarına ilişkin ise Selçuk, "2000'li yıllarda geri ödemedeki ilaç sayısı 4 bini bulmazken, şu anda 8 bin 748 ilacımız geri ödeme listesinde." dedi.

"Genel sağlık sistemi çok dinamik bir sistem ve reformlar anlamında daha da iyileştireceğiz." ifadesini kullanan Selçuk, vatandaşlara hizmet etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Salgın sürecinde reçete ve raporların geçerlilik süresinin uzatıldığını dile getiren Selçuk, ilaçların 3 aylık verilmesine imkan sunulduğunu, Kovid-19 tanı ve tedavi hizmetlerinin acil sağlık kapsamında verilen sağlık hizmeti olarak kabul edildiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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