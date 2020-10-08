Meteorolojiden iki bölgeye 'fırtına' uyarısı
İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yarın fırtına bekleniyor
|08 Ekim 2020 13:08
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İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yarın fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 kilometre/saat, hamlesi 60-80 kilometre/saat) öngörülüyor.
Bu nedenle vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, toz fırtınası gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması önem arz ediyor.
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