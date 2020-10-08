Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Emekli komiserin sürdüğü araçta 16 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan minibüste 16 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün sürücüsünün emekli komiser olduğu öğrenildi
|08 Ekim 2020 14:02
|+Aa- Yazdır
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan minibüste 16 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün sürücüsünün emekli komiser olduğu öğrenildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekiplerince Süleymanpaşa ilçesi TOKİ uygulama noktasında yapılan kontrolde, sürücülüğünü emekli komiser S.A.'nın yaptığı 34 AJ 5253 plakalı minibüs kontrol edildi. Aramalarda, 2 Afganistan, 14 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 16 erkek düzensiz göçmen yakalandı.
Aracın sürücüsü Emekli Komiser A.S. hakkında yasal işlem başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ameliyattaki doktorun aracı kurşunlandı
08 Ekim 2020 13:18
|Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Aileye soruşturma yok
08 Ekim 2020 12:11
|Üniversite öğrencilerine 'senet' tuzağı! Başlarına gelmeyen kalmadı
08 Ekim 2020 12:02
|Eşine ısıtılmış bıçakla işkence yapan saldırgan aranıyor
08 Ekim 2020 10:00
|Üç Pitbull 11 yaşındaki çocuğu hastanelik etti
08 Ekim 2020 09:35
|15 Köylünün kurşuna dizen terörist Cezaevinde öldü
08 Ekim 2020 09:20
|Meral Akşener'in basın danışmanı gözaltına alındı
08 Ekim 2020 09:18
|Vekillerin maskeyle imtihanı... 'Kürsüde dayanılmıyor başkanım'
08 Ekim 2020 09:04
|Boşanma davasının arifesinde karısını öldürdü
08 Ekim 2020 08:40
|Evinde otururken ayağından vuruldu, kurşunun nereden geldiği bilinmiyor
08 Ekim 2020 08:03