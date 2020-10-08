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Emekli komiserin sürdüğü araçta 16 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan minibüste 16 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün sürücüsünün emekli komiser olduğu öğrenildi
 08 Ekim 2020 14:02
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Emekli komiserin sürdüğü araçta 16 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan minibüste 16 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün sürücüsünün emekli komiser olduğu öğrenildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekiplerince Süleymanpaşa ilçesi TOKİ uygulama noktasında yapılan kontrolde, sürücülüğünü emekli komiser S.A.'nın yaptığı 34 AJ 5253 plakalı minibüs kontrol edildi. Aramalarda, 2 Afganistan, 14 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 16 erkek düzensiz göçmen yakalandı.

Aracın sürücüsü Emekli Komiser A.S. hakkında yasal işlem başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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