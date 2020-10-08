Kaymakamlık sınav giriş belgeleri yayımlandı
ÖSYM, Kaymakamlık sınav giriş belgelerini erişime açtı
|08 Ekim 2020 14:03
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2020-Kaymakamlık Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
18 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 08 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
18 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Kaymakamlık Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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