1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kaymakamlık sınav giriş belgeleri yayımlandı

ÖSYM, Kaymakamlık sınav giriş belgelerini erişime açtı
 08 Ekim 2020 14:03
+Aa- Yazdır
Kaymakamlık sınav giriş belgeleri yayımlandı

2020-Kaymakamlık Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

18 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 08 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

18 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Kaymakamlık Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
KPSS 2020/13 tercih kılavuzu yayımlandı. Karayolları 170 personel alacak
07 Ekim 2020 10:09		 Bakan Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması
06 Ekim 2020 21:20
2020 EKPSS'nin yeni tarihi açıklandı. Geç başvuru tarihleri ilan edildi
05 Ekim 2020 12:21		 KPSS 2020/12 tercih kılavuzu yayımlandı
02 Ekim 2020 11:26
Genelkurmay, memur adaylarını neden bu kadar süredir bekletiyor?
02 Ekim 2020 09:05		 1200 hakim savcı alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı
01 Ekim 2020 10:39
2020 ALES/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
01 Ekim 2020 10:02		 'Yeni sağlık personeli alımı önümüzdeki haftalarda belli olacak'
30 Eylül 2020 22:11
İç denetçi sınavı giriş belgeleri yayımlandı
30 Eylül 2020 14:34		 ASDEP alımında, sözlü sınavı kazanan adayların tercihleri alınacak
30 Eylül 2020 12:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:09 - Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas YHT hattında en son noktadayız14:06 - 2020 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu14:06 - Sayıştay'dan önemli tespit: DYK kursları amacından uzaklaştı14:03 - Kaymakamlık sınav giriş belgeleri yayımlandı14:02 - Emekli komiserin sürdüğü araçta 16 düzensiz göçmen yakalandı14:00 - Sayıştay'ın MEB Raporu ışığında, norm fazlası öğretmen sorunu ve çözüm yolları
13:58 - 'Dünya, Türkiye'nin savunduğu değerleri göz ardı etmenin sonuçlarını yaşıyor'13:46 - Kılıçdaroğlu, Ali Babacan ile ittifak sorusuna cevap verdi13:43 - Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Üniversiteler açılır mı?13:36 - Niğde'de tedbirlere uyuldu, vakalar azalıyor13:30 - Öğretmenle Mehmetçik el ele verip köy okulunu yeniledi13:26 - Bu ilde yüz yüze eğitim 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacak
13:18 - Ameliyattaki doktorun aracı kurşunlandı13:12 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:10 - İstiklal Marşı sırasında saygı duruşuna geçen otobüs şoförüne ödül13:08 - Meteorolojiden iki bölgeye 'fırtına' uyarısı13:05 - Bakan Selçuk: 8 bin 748 ilaç geri ödeme listesinde
13:03 - Akın Öztürk'ün Kayseri'deki eski emir astsubayının yargılandığı davada karar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dolar'da yeni zirve... Döviz kurlarındaki yükseliş hızlandı
Görevden alınan Rektörün dönemi usulsüzlüklerle dolu
Vatandaş hız limitinin aniden düşmesinden şikayetçi
Rehber öğretmenler; İl, ilçe zümre başkanları toplantılarına katılmak zorundalar mı?
Almanya-Türkiye maçında Türk asıllı oyuncu milli marşı okumadı
AK Parti nabız yokluyor: 'Kontenjandan vekil' olur mu?
Meral Akşener'in basın danışmanı gözaltına alındı
Boşanma davasının arifesinde karısını öldürdü
Danıştay İDDK'dan 'polis memuru naklen geçemez' kararı
Adalet Bakanı Gül'den 'AYM düzenlemesi' açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
reklam renkleri 1
tavşan yürekli 1
Mali Tablolar 3
indirim günlerinde market önündeki kalabalık 3
2020 nba final serisi 1
bülent arınç'ın dava kazandırdığı şirkete girmesi 5
kekova 1
kapari 2
Kurumlar Vergisi 2
kurumsallaşma 1
SON İLANLAR
Karaman Sarıveliler SYDV Personel Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli 1 sekreter alacak
Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli 2 sekreter alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli 102 personel alacak
Manisa Besot Geçici 35 İşçi Alacak
Karaman Güneyyurt İkizin Turizm Geçici 14 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam